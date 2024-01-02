تكنولوجيا: جوجل تريد معرفة ميزات Bard التي يريدها المستخدمون في عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع بداية عام 2024، أطلق فريق Google Bard دعوة مفتوحة للميزات والتغييرات الجديدة التي يريد المستخدمون رؤيتها في عام 2024.

فقد ظهرت قائمة “أمنيات 2024 Bard” على موقع Google Bard الفرعي، وقال أحدي المديرين في الفريق انه يود أن يعرف ما هي التغييرات والميزات الجديدة في Bard التي يرغب المستخدمون جميعًا في رؤيتها في عام 2024.

وفي الوقت نفسه، على منصة X، قام عضو آخر في الفريق بتجميع أهم “الطلبات الخاصة بـ Bard حتى عام 2024″.

سيتم إصدار Bard Advanced الذي يضم Gemini Ultra في أوائل العام المقبل، في حين ستتوفر الطرائق غير النصية “قريبًا“.

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