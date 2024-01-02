تكنولوجيا: شركة Nanotech Energy تعلن عن بطارية ليثيوم أيون 18650 تقاوم احتراق المنازل والسيارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت Nanotech Energy بطارية ليثيوم أيون مبتكرة 18650. وعلى عكس بطاريات الليثيوم أيون التقليدية، تم تصميم بطارية Nanotech باستخدام الجرافين والكهارل الخاص الذي لا يشتعل أو ينفجر عند الضغط عليه.

يمكن تصنيع سيارات كهربائية ودراجات بخارية إلكترونية واجهزة طاقة وأجهزة إلكترونية أكثر أمانًا باستخدام هذه البطاريات.

تعمل بطاريات الليثيوم على تشغيل الأجهزة الإلكترونية اليوم نظرًا لكثافة طاقتها العالية وقدرتها على تخزين كمية كبيرة من الطاقة في مساحة صغيرة.

لسوء الحظ، فإن بطاريات الليثيوم حساسة للشحن الزائد والضغط والحرارة وغيرها من الضغوط. يعتبر الإلكتروليت السائل المستخدم داخل خلايا الليثيوم التقليدية شديد الاشتعال، ويمكن أن تبدأ الحرائق التلقائية عندما يفشل الفاصل في الفصل بين العناصر الإيجابية والسلبية.

وعندما يحدث هذا، تسببت حرائق بطاريات السكوتر الإلكتروني من تسلا في إصابة الكثيرين أثناء تدمير المنازل والممتلكات، لأن حرائق الليثيوم يكاد يكون من المستحيل إخمادها بواسطة تقنيات مكافحة الحرائق التقليدية.

يتم تصنيع بطاريات الليثيوم أيون Nanotech Energy في أمريكا وهي مصممة للعمل من -40 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت (-40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية).

لن تشتعل الخلايا بالنار حتى 356 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية). ويمكن تصنيع بطارياتها بأحجام مختلفة للمستخدمين التجاريين.

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