تكنولوجيا: الكشف عن كاميرا Leica SL3 بحلول شهر مارس مع مستشعر Leica M11 وفيديو بدقة 8K وإطار أصغر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتم التسويق لكاميرا Leica SL2 كمنافس مباشر لكاميرات النظام الاحترافية مثل Nikon Z8 أو Sony A9، ومثل هذه الكاميرات، تستخدم مستشعرًا ثابتًا عالي الدقة وعدسة نظر إلكترونية سريعة ومجموعة متنوعة من العدسات.

ووفقا لأحدث المعلومات من LeicaRumors وكذلك الشائعات من شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، فإن شركة Leica ستعلن عن الجيل القادم، Leica SL، في الربع الأول من عام 2024، أي بحلول نهاية شهر مارس على أقصى تقدير.



تعتبر الترقية الأكثر أهمية هي المستشعر كامل الإطار بدقة 60 ميجابكسل، المعروف بالفعل من Leica M11 وLeica Q3. لا يعد هذا المستشعر بدقة أعلى من مستشعر SL2 الذي تبلغ دقته 46.7 ميجابكسل فحسب، بل يعد أيضًا بنطاق ديناميكي أكبر.

تم تثبيت المستشعر، والذي يهدف إلى تمكين وقت تعرض يبلغ 6.5 f-stop أطول بدون حامل ثلاثي الأرجل بدلاً من 5.5 f-stop في Leica SL2.

ووفقًا للشائعات الحالية، يمكن للكاميرا التقاط ما يصل إلى 9 صور في الثانية، حيث تشير هذه القيمة على الأرجح إلى التركيز التلقائي النشط والتعرض التلقائي، حيث يمكن لكاميرا Leica SL2 بالفعل تسجيل 24 صورة في الثانية بدون هذه الميزات.

تقوم Leica أيضًا بإعداد ترقيات الفيديو: من المتوقع أن ترتفع الدقة القصوى من 5K إلى 8K، مع تحديد معدل الإطارات بـ 30 إطارًا في الثانية واستخدام جزء فقط من المستشعر.

يمكن تسجيل مقاطع فيديو C4K بدقة 4096 × 2160 بمعدل 60 إطارًا في الثانية على منطقة المستشعر الكاملة.

علاوةً على ذلك، سيتم أيضًا مراجعة هيكل Leica SL3 وجعله أكثر إحكاما إلى حد ما.

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