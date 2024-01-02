تكنولوجيا: خمس طرق رئيسية للاستفادة من كاميرا Insta360 Ace Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد صنعت Insta360 اسمًا لنفسها في سوق الكاميرات من خلال كاميراتها 360 درجة وكاميرات الحركة ومحورها. وفي عام 2023، قامت الشركة بتوسيع نطاق منتجاتها من خلال تقديم كاميرا Insta360 Ace Pro، وهي كاميرا حركة محملة بالعديد من الميزات والوظائف.

إليكم اهم خمس ميزات يمكن الاستفادة منهم مع كاميرا Insta360 Ace Pro:

١- تسجيل فيديو بدقة 8K

إحدى مزايا Insta360 Ace Pro هي قدرتها على دعم دقة فيديو عالية. يمكن لـ Insta360 Ace Pro التسجيل بدقة قصوى تبلغ 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الكاميرا التسجيل بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية وتسجيل الحركة البطيئة بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

٢- شاشة عرض قابلة للطي

تحتوي Insta360 Ace Pro على عدسة الكاميرا القابلة للطي والتي يمكن رفعها لمواجهة المستخدم لمعاينة اللقطات ومقاطع الفيديو. وهذه أيضًا ميزة مفيدة إذا كنت تنوي استخدام الكاميرا لتسجيل مقاطع الفيديو.

يبلغ حجم الشاشة 2.4 بوصة وهي تدعم اللمس، مما يعني أنه يمكنك ضبط الإعدادات حتى عندما تكون الشاشة في مواجهتك.

وبالإضافة إلى شاشة اللمس القابلة للطي، تحتوي Insta360 Ace Pro أيضًا على شاشة عرض نقطية أصغر من الامام والتي تعرض معلومات مهمة مثل مستوى البطارية ووضع التصوير وحالة التصوير وسعة التخزين.

٣- الشحن السريع

على الرغم من أن سعة بطارية Insta360 Ace Pro تبلغ 1650 مللي أمبير إلا أنها تتمتع بميزة القدرة على الشحن بشكل أسرع بكثير.

ووفقًا لـ Insta360، تدعم Ace Pro الشحن السريع عبر USB-C بقوة 30 واط، مما يسمح لها بالانتقال من فارغة إلى ممتلئة خلال 46 دقيقة فقط.

لا تأتي Insta360 Ace Pro مزودة بشاحن في العلبة، وإذا لم يكن لديك شاحن، فإن شاحن Anker 313 45 W أحادي المنفذ (سعره الحالي 24 دولارًا) يعد خيارًا جيدًا.

٤- الإيماءات الذكية

تدعم Insta360 Ace Pro الأوامر الصوتية، مما يسمح للمستخدمين بأداء مجموعة متنوعة من الوظائف بدون استخدام اليدين بأمر واحد.

وعلى الرغم من أن هذه ميزة مفيدة بالتأكيد، إلا أنه قد يكون من الصعب استخدامها عندما تكون في بيئة صاخبة.

ومع ذلك، توفر Ace Pro بديلاً مع إضافة التحكم بالإيماءات. فسيتمكن المستخدمون من التقاط صورة أو بدء التسجيل أو إيقافه مؤقتًا بإيماءة بسيطة مثل رفع راحة اليد أمام الكاميرا.

٥- نقل الخلفية

هناك ميزة أخرى مميزة مع Insta360 Ace Pro وهي دعم نقل الخلفية على تطبيق الهاتف المحمول.

فعند نقل الملفات من الكاميرا إلى جهاز محمول باستخدام تطبيق Insta360، يمكن للمستخدمين التبديل إلى تطبيق آخر أثناء استمرار النقل.

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