شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى الهند.. ميتا تزيل أكثر من 23 مليون "بوست" مسيئ على فيس بوك وانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وانستجرام، تقرير الامتثال الشهري للهند لشهر نوفمبر، وكشفت الشركة أنها أزالت أكثر من 23 مليون قطعة من المحتوى عبر كلا المنصتين في الشهر.

الجدير بالذكر أن الشركة قامت بإزالة 37 مليون قطعة من المحتوى السيئ في الشهر السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا على أساس شهري، ويعرض التقرير أيضًا تفاصيل جهود الإشراف على المحتوى عبر 13 سياسة لفيسبوك و12 سياسة لـ Instagram.

إزالة المحتوى على الفيسبوك

ووفقا للشركة، تمت إزالة أكثر من 18.3 مليون قطعة من المحتوى من الفيسبوك، وتلقت المنصة 21,149 بلاغًا، مع توفير الأدوات اللازمة لحل 10,710 مشكلات خاصة بالمستخدمين.

المراجعة المتخصصة: من بين التقارير المتبقية البالغ عددها 10,739 تقريرًا، تطلب 4,538 تقريرًا مراجعة متخصصة وأدى ذلك إلى إزالة المحتوى.

إزالة المحتوى على Instagram

تمامًا كما هو الحال في فيسبوك، تمت إزالة أكثر من 4.7 مليون قطعة من المحتوى من Instagram وتلقت منصة مشاركة الصور والفيديو 11,138 بلاغًا، مع توفير الأدوات لحل 4,209 مشكلات خاصة بالمستخدمين.

المراجعة المتخصصة: من بين التقارير المتبقية البالغ عددها 6,929 تقريرًا، تطلب 4,107 تقارير مراجعة متخصصة وأدى ذلك إلى إزالة المحتوى.