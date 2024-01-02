تكنولوجيا: مراجعة لسماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro المخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت Razer خلال الفترة الماضية سماعة الرأس Kraken Kitty V2 Pro إلى مجموعة الشركة من السماعات المخصصة للألعاب، والتي جمعت بين التصميم الأنيق، والآداء عالي الجودة في الصوتيات، مع أعلى مستوى من التخصيص.

نستعرض في السطور القادمة تفاصيل مميزات وعيوب سماعة Kraken Kitty V2 Pro بعد التجربة العملية للسماعة، والتي أكدت على أن سماعة الرأس تأتي بمميزات إضافية لجذب المستخدمين من اللاعبين.

السعر

اطلقت Razer سماعة Kraken Kitty V2 Pro بسعر 200 دولار تقريباً، وتتوفر الآن عبر عدد من منافذ البيع، على أن يتضمن صندوق التغليف سماعة الرأس، وميكروفون Razer HyperClear القابل للفصل عن السماعة، وتتوفر السماعة باللون الأسود أو الوردي.

مواصفات سماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro

الإتصال كابل USB من النوع A غير قابل للإزالة بطول 2 متر محركات Razer TriForce Titanium بحجم 50ملم التردد 20 هرتز إلى 20000 هرتز مقاومة 32 أوم مميزات الصوتيات صوت محيطي Razer 7.1 الصف 5 – Cell 0 صوت مكاني THX ميكروفون Razer HyperClear قابل للفصل أحادي الإتجاه تردد الميكروفون 100 هرتز إلى 10000 هرتز التحكم في السماعة زر كتم صوت الميكروفون الصف 9 – Cell 0 عجلة الصوتيات مميزات إضافية إستجابة التدفق مع Razer Chroma الصف 11 – Cell 0 آذان القطط والدب والأرنب القابلة للتبديل الصف 12 – Cell 0 Cosplay Mode الوزن السماعة فقط 332 جرام الصف 14 – Cell 0 40 جرام إكسسوار بشكل أذن الصف 15 – Cell 0 40 جرام إكسسوار الأذن بشكل الدب الصف 16 – Cell 0 67 جرام إكسسوار الأذن بشكل الأرنب الصف 17 – Cell 0 10.8 جرام الميكروفون فقط

وتدعم سماعة Kraken Kitty V2 Pro الإتصال بأجهزة الحاسب، كما تتوافق في العمل مع أجهزة PlayStation 5، وNintendo Switch.

التصميم

إذا كنت من مستخدمي سماعة Razer Kraken ستحظى بتجربة تصميم بنفس المستوى في سماعة Kitty V2 Pro، حيث تقدم Razer السماعة بتصميم دائري لأغطية الأذن، والتي تنتقل بسلاسة إلى وسائد بيضاوية للأذن، وشعار Razer بتصميم لامع يظهر في المنتصف.

ولقد صممت Kitty V2 Pro بشكل كامل من البلاستيك المعتم عالي الجودة، مع أشرطة بتصميم معدني لتعزيز تصميم السماعة.

وتظهر السماعة بشكل عام بتصميم أنيق وجذاب يستهدف الألعاب، إلا أن بعض الإصدارات المنافسة تقدم تصميم أكثر جاذبية مع مواد تصنيع بمستوى أعلى.

لكن بشكل عام تتميز Kitty V2 Pro بأعلى جودة في التصميم لدعم المستخدمين لفترات طويلة في جلسات الألعاب، ومع التجربة العملية لهذا الإصدار سيختبر المستخدم صوت صرير عند طي السماعة، إلا أنه لن يؤثر على السماعة.

أيضاً تتصل الأذن القابلة للتبديل في الجزء العلوي من السماعة عبر ثلاثة من الدبابيس المعدنية التي تعمل على تثبيت الأذن في ثقوب V2 Pro ومن ثم تشغيل إضاءة RGB في الأذن التي تأتي بتصميم أذن أرنب أو دب أو قطة.

ومع إستخدام السماعة لبعض الوقت كانت الأذن ثابتة وصلبة مع التبديل، لكن لا يمكن التأكيد على مدى إستمرار الأذن بالتصميم الصلب مع الإستمرار على التبديل لفترة أطول، حيث قد يؤدي التغيير المستمر إلى تآكل عصابة الرأس التي لا يمكن إستبدالها أو إزالتها بسلاسة.

من جانب أخر قد لا يفضل الكثير من المستخدمين الكابل الخاص بشركة Razer الذي يتصل بشكل دائم بالسماعة، والذي قد يتعرض للتلف بشكل سريع مع صعوبة إستبدال هذا الكابل، لذا يعد الكابل القابل للإزالة الإختيار الأفضل في هذه الفئة من السماعات، حيث يمكن إصلاحة أو إستبداله وأيضاً حماية السماعة بشكل أفضل عند التنقل.

مستوى الراحة في السماعة في جلسات الألعاب الطويلة

أكدت التجربة العملية لسماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro على التصميم الذي يضمن الراحة للمستخدم مع جلسات تشغيل الألعاب الطويلة، حيث تتميز بوزن خفيف جداً وثابت على الرأس ولن يؤثر على تجربة الألعاب، كما يمكن أن تستمر في تشغيل الألعاب لفترة طويلة دون أن تشعر بالإرهاق من إرتداء السماعة، لذا قامت Razer بعمل رائع في الجمع بين التصميم الأنيق والخفيف في هذا الإصدار.

جودة الصوتيات

تلعب جودة الصوتيات دور رئيسي في إختيار المستخدم لسماعات الألعاب، حيث تؤثر جودة الصوتيات في هذه الفئة من السماعات على تجربة المستخدم في تشغيل الالعاب والحصول على تجربة غامرة وتفاعلية في أحداث الألعاب مع المؤثرات الصوتية.

وتدعم Razer سماعة Kraken Kitty V2 Pro بمحرك “TriForce Titanium” بحجم 50ملم، والذي يعزز تجربة الصوتيات في مشاهدة الفيديو، وإجتماعات الفيديو أو عند الإستماع إلى الموسيقى وأيضاً تشغيل الألعاب، حيث تدفع سماعة Kitty V2 Pro تجربة صوتية تتضمن bass أكثر عمقاً، مع دقة أعلى في الترددات المرتفعة والمنخفضة، وتوازن مثالي في الصوتيات بشكل عام.

أيضاً يمكنك أن تلاحظ في التجربة العملية قدرة السماعة على معادلة الصوتيات دون أن تحتاج إلى ضبط الإعدادات بنفسك.

من جانب أخر تقدم Razer سماعة Kraken Kitty V2 Pro بمجموعة من الإعدادات التي تدعمك في تخصيص التجربة الصوتية المفضلة لك عبر “Razer Synapse”، ومن بين الإعدادات التي يتاح للمستخدم تخصيصها تعزيز Bass، وضبط الصوتيات بمستوى طبيعي، مع إختيارات إفتراضية لتنقية الصوت، وعدد من الإختيارات التي تم إعدادها بشكل مسبق لمعادلة الصوتيات على أن تتوفر هذه الإختيارات عبر أشرطة منزلقة بتجربة سلسة في الإستخدام والضبط.

أيضاً تأتي سماعة Kraken Kitty V2 Pro بصوت محيطي 7.1، وصوتيات THX Spatial مع ضبط أكثر دقة وعمق لتحديد ملف تعريفي بتجربة صوتية محددة في كل لعبة أو تطبيق، مع إمكانية تعديل الأنماط المختلفة.

جودة ميكروفون السماعة

يتميز ميكروفون سماعة Kraken Kitty V2 Pro بأعلى جودة مع تصميم يدعم المستخدم بتجربة سلسة لإزالة الميكروفون، كما تتضمن السماعة زر مدمج لكتم الميكروفون، وفي التجربة العملية لكفاءة الميكروفون في إجتماعات الفيديو، والألعاب أو تسجيل الرسائل الصوتية في تطبيق “Sound Recorder” في منصة ويندوز، قدم الميكروفون صوتيات واضحة مقارنة بإصدارات منافسة، كما أنها تفوقت على إصدارات سابقة من Razer في مستوى وضوح ونقاء الميكروفون.

أيضاً يتضمن “Razer Synapse” إعدادات مخصصة لضبط الميكروفون والتي تتضمن معادل الصوتيات، وإختيار لتشغيل مراقب للميكروفون، أو تغيير مستوى base في الصوتيات، كما تتوفر إختيارات لضبط خروج الصوتيات بمستوى طبيعي أكثر وأيضاً لإلغاء الضوضاء المحيطة.

مميزات إضافية

تقدم سماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro العديد من المميزات المقدمة في عدد من الإصدارات المنافسة في الأسواق بالفعل، لكن مع سعر 200 دولار لهذا الإصدار تقدم Razer بعض المميزات الإضافية للمستخدمين، ومن بين هذه المميزات التصميم المميز الذي لا يتوفر في الكثير من سماعات الألعاب، حيث تبدو الأذن بتصميم يعبر عن سماعة مخصصة للألعاب مع ثلاثة إختيارات للتبديل، وميزة إضاءة بألوان “Razer Chroma” لتخصيص السماعة بإضاءة RGB مع الكثير من الإختيارات والمؤثرات المتوفرة لسماعة Kitty V2 Pro عبر المنصة.

أيضاً يتوفر للمستخدمين ميزة الإضاءة التفاعلية عند بث الألعاب والتي يمكن أن تدعم الضبط بتكوينات محددة من المستخدم لتتفاعل مع التنبيهات أو إجراءات محددة.

كما توفر الشركة نمط “Cosplay” في السماعة والذي يدعم المستخدم بميزة تخزين ملف “Chroma” الخاص بسماعة Kitty V2 Pro، حيث يضئ عند الإتصال بمصدر الطاقة يشمل الباور بانك.

قد يواجه المستخدم مشكلة في تمكين الإضاءة بشكل تلقائي في سماعة Kraken Kitty V2 Pro عند تشغيل جهاز الحاسب في البداية، حيث يحتاج المستخدم إلى فصل السماعة عن الجهاز وتوصيلها من جديد لتشغيل إضاءة RGB.

هل تحتاج لشراء سماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro أو لا؟

يمكن لسماعة Razer Kraken Kitty V2 Pro أن تكون إختيار جيد لك إذا أردت الحصول على سماعة رأس مخصصة للألعاب بتصميم أنيق وفريد يتضمن أذن تدعم إضاءة RGB.

كما يمكن أن يكون هذا الإصدار إختيار جيد إذا أردت الحصول على هذا التصميم دون أن يشكل مستوى التسعير مشكلة كبيرة، وأيضاً مع كابل السماعة الثابت.

إلا أن السماعة لن تكون الإختيار الأفضل لك إذا أردت الحصول على قيمة أكبر في سماعة الألعاب مقابل مستوى التسعير، أو في حالة رغبت في الحصول على سماعة لاسلكية للألعاب، أو أن التصميم المميز للسماعة لا يشكل فارق كبير لإختيار هذا الإصدار.

0.00 قدمت Razer سماعة Kraken Kitty V2 Pro بكل المميزات التي يتوقعها المستخدم في سماعات الألعاب، مع تصميم أنيق والعديد من الإختيارات لتخصيص تجربتك الصوتية 8.5/10 الإيجابيات صوت محيطي 7.1 وصوت مكاني THX

ميكروفون قابل للفصل

RGB Chroma قابل للتخصيص

تصميم أنيق السلبيات تصميم سلكي غير قابل للفصل

سعر مرتفع

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