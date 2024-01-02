تكنولوجيا: سامسونج تؤكد رسمياً على موعد حدث Galaxy Unpacked في 18 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري سامسونج رسمياً على موعد حدث “Galaxy Unpacked” القادم في 18 من يناير والذي تكشف فيه عن سلسلة Galaxy S24.

شاركت سامسونج مقطع فيديو تشويقي قصير على منصة X اليوم لدعوة المستخدمين لمتابعة الحدث القادم “Galaxy Unpacked”.

ويكشف الإعلان التشويقي عن عدد من النجوم التي تعبر عن منتجات الشركة المرتقبة، مع شعار “GalaxyAI” الذي يؤكد التركيز على تقنية الذكاء الإصطناعي في الإصدارات المرتقبة من العملاق الكوري، ومن المقرر أن يتم بث الحدث على الموقع الرسمي لشركة سامسونج والقنوات الرسمية.

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