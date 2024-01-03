تكنولوجيا: سامسونج تستعد لعقد حدث Galaxy Unpacked في 17 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد الحساب الرسمي للعملاق الكوري سامسونج على منصة X في إستراليا على موعد إنطلاق حدث “Galaxy Unpacked” القادم، حيث يتم تغطية الحدث في إستراليا في 18 من يناير، بينما ينطلق الحدث رسمياً في 17 من يناير للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S24.

شاركت سامسونج مقطع فيديو تشويقي قصير عبر حساب الشركة في منصة X إستراليا لدعوة المستخدمين لمتابعة تغطية الحدث القادم “Galaxy Unpacked”.

ويكشف الإعلان التشويقي عن عدد من النجوم التي تعبر عن منتجات الشركة المرتقبة، مع شعار “GalaxyAI” الذي يؤكد التركيز على تقنية الذكاء الإصطناعي في الإصدارات المرتقبة من العملاق الكوري، ومن المقرر أن يتم بث الحدث على الموقع الرسمي لشركة سامسونج والقنوات الرسمية.

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