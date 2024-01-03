تكنولوجيا: سامسونج تسعى لتعزيز قدرتها التنافسية بالتركيز على تقنية الذكاء الإصطناعي في 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري سامسونج عن إستراتيجيتها لهذا العام 2024 والذي تستهدف فيه التركيز على تعزيز معايير الجودة في منتجات الشركة، إلى جانب تحسين الآداء وأيضاً التركيز بشكل خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي.

أكدت أحدث التفاصيل على أن حدث “Galaxy Unpacked” ينطلق في 17 من يناير مع تركيز خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي.

ولقد شارك Han Jong-hee الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة سامسونج وأيضاً Kyung Kye-hyun تفاصيل خطط سامسونج لهذا العام.

ولقد أكدت التفاصيل الجديدة على أن سامسونج تهدف إلى تحسين قدرتها التنافسية عبر التركيز بشكل خاص على التفوق في تقنية الذكاء الإصطناعي.

ومن المقرر أن يكون تركيز الشركة الأول على أقسام الأجهزة المحمولة، والأجهزة المنزلية، وأيضاً قسم البرمجيات، حيث تضع سامسونج إستراتيجية جديدة تهدف إلى تحسين الآداء ومعايير الجودة في هذه المنتجات.

أيضاً وجهت سامسونج قسم الشرائح إلى ضرورة تحسين التقنيات في هذا القسم لتعزيز قدرة الشركة على المنافسة في السوق، ومن بين التحسينات المتوقعة في ترقية تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي في شرائح الشركة.

يذكر أن سامسونج تقدم سلسلة Galaxy S24 في الحدث المقرر عقده في 17 من يناير بتركيز خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي، حيث تجلب سامسونج عدد من المميزات الجديدة التي تنافس بها سامسونج في الأسواق خلال الفترة القادمة.

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