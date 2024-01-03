تكنولوجيا: LG تكشف عن جيل جديد من أجهزة تلفاز OLED بتقنيات ومميزات جديدة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG عن جيل جديد من أجهزة التلفاز المميزة بتقنية OLED والتي تتضمن أجهزة M4 ،G4 ،C4 وأيضاً B4 وذلك قبل إنطلاق فعاليات مؤتمر CES للعام 2024.

تقدم LG سلسلة أجهزة التلفاز الجديدة بتقنية OLED بعدد من المميزات والتقنيات الجديدة، حيث تعد سلسلة M4 أول أجهزة لاسلكية تدعم نقل محتوى 4K بمعدل تحديث 144Hz.

كما تدعم LG أجهزة G4 وM4 بمعالج الذكاء الإصطناعي Alpha 11، والذي يأتي بتحسينات كبيرة في الآداء مقارنة بمعالج Alpha 10 السابق.

ويمكن للمعالج الجديد أن يدعم آداء أفضل 4 مرات تقنية الذكاء الإصطناعي، كما يعزز الجرافيك بنسبة 70%، مع آداء أسرع بنسبة 30% مقارنة بالمعالج السابق.

أيضاً يعد LG M4 المحور الرئيسي لتطور تقنية أجهزة التلفاز المقدمة من LG، حيث يأتي مع “Zero Connect Box” الذي يدعم الإتصال بجهاز التلفاز لبث محتوى بأعلى جودة، مع أعلى نسبة للسطوع، وتؤكد LG على أن جهاز تلفاز M4 يمكن أن يقدم مستويات سطوع أعلى بنسبة 150% مقارنة بسلسلة أجهزة تلفاز B.

كما يدعم معالج الذكاء الإصطناعي الجديد نقل تقنية “Dolby Atmos” في الصوتيات لاسليكاً، مع دعم صوتيات Wowcast، أيضاً يمكن لتقنية “AI Sound Pro” أن تدعم قنوات 11.1.2 في الصوتيات إفتراضياً، ومن المقرر أن تتوفر أجهزة M4 بحجم 65 إنش.

أيضاً أعلنت LG عن أجهزة G4 OLED التي تتضمن عدد من المميزات المقدمة في سلسلة M4، والتي تشمل معالج تقنية الذكاء الإصطناعي ومستويات السطوع، ومن المقرر أن تدعم أجهزة M4 وG4 تشغيل الألعاب بدقة 4K عند معدل تحديث 144Hz، مع دعم تقنيات Nvidia Gsync وAMD FreeSync، إلا أن هذه الميزة محدودة بالنماذج المميزة بحجم 83 إنش.

كما أعلنت LG عن دعم أجهزة تلفاز C4 المتوسطة بشاشات OLED هذا العام بنموذج جديد من معالج الذكاء الإصطناعي Alpha 9، والذي يدعم مستويات أعلى في السطوع، كما تتوفر السلسلة بأحجام مختلفة.

بينما تقدم أجهزة تلفاز B4 بنموذج جديد من معالج الذكاء الإصطناعي Alpha 8، والذي يدعم تحسين الآداء، كما تتوفر الأجهزة بحجم 48 إنش، وتأتي بعدد 4 من منافذ HDMI 2.1، ومن المقرر أن تأتي أجهزة C4 وB4 بنفس مميزات تشغيل الألعاب المقدمة في هواتف M4 وG4، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في معرض CES للعام 2024.

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