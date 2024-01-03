تكنولوجيا: هاتف OnePlus 12R قادم بشاشة LTPO 4.0 وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تكشف OnePlus هواتفها الذكية OnePlus 12 و 12R في الأسواق العالمية في 23 يناير. وقبل ذلك، تستعد العلامة التجارية لإطلاق الهاتف الذكي Ace 3 وسماعات Buds 3 TWS في الصين في 4 يناير.

والآن، تم الإعلان عن المواصفات الرئيسية للهاتف القادم OnePlus 12R قبل الإطلاق. وقد تم التأكيد عن أن الهاتف سيتميز بشاشة ProXDR بمعدل تحديث 120 هرتز.

ستحتوي الشاشة على تقنية LTPO من الجيل الرابع التي ستسمح لها بتغيير معدل التحديث بشكل أسرع وذكاء وسلاسة. سيمكن LTPO 4.0 من تبديل معدلات التحديث بين النطاق الأوسع بما في ذلك 90 هرتز و 72 هرتز الجديد بدلاً من مجموعة محدودة من معدلات التحديث. هذا من شأنه ان يوفر أداء وكفاءة أفضل في استخدام الطاقة في نفس الوقت.

كما تم تأكيد تشغيل هاتف OnePlus 12R ببطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير. وهذا سيجعله أول هاتف ذكي من العلامة التجارية مزود بأكبر بطارية. وستأتي البطارية مع دعم الشحن السريع SuperVOOC.

علاوةً على ذلك، كشفت الشركة أيضًا أن الهاتف القادم سيحتوي على تقنية Battery Health Engine للحفاظ على البطارية لفترة أطول.

وقد صرحت OnePlus أنه تم تطوير سلسلة OnePlus 12 لمواجهة التحديات على مستوى الصناعة في تحقيق التوازن بين الأداء العالي والاستهلاك العالي للطاقة وتبديد الحرارة الفعال وطول العمر.

وقد أكد إعلان تشويقي سابق هاتف أن OnePlus 12R سيصل باللون الرمادي والازرق، وسيكون له نفس تصميم الاصدار السابق مع الاستثناء الوحيد المتمثل في نقل شريط تمرير التنبيه إلى الحافة اليسرى.

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