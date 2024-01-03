تكنولوجيا: نمو سوق الهواتف الذكية المتميزة في عام 2023… وأبل تظل في القمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Counterpoint Research نظرة عامة على سوق الهواتف الذكية المتميزة في عام 2023. ووفقًا لبحثها، واستنادًا إلى النتائج الأولية للربع الرابع من عام 2023، زادت مبيعات الهواتف الذكية التي تكلف أكثر من 600 دولار بنسبة 6% على أساس سنوي.

وهذا على النقيض من الانخفاض المتوقع في سوق الهواتف الذكية بشكل عام. وقال المحللون إن 24% من جميع الهواتف الذكية تندرج الآن ضمن الفئة المتميزة، وأن هذا القطاع يتوسع في الأسواق الناشئة.

ووفقًا لكبير المحللين فارون ميشرا، أصبح المستهلكون الآن على استعداد لدفع المزيد مقابل جهاز عالي الجودة يمكن استخدامه لفترة أطول.

ظلت شركة أبل رائدة السوق بلا منازع في هذا القطاع، حيث حققت مبيعات أكثر بأربعة أضعاف من شركة سامسونج التي احتلت المركز الثاني.

تمكنت سامسونج من تضييق الفجوة بشكل طفيف، مدفوعة بالمبيعات الناجحة لجهاز Galaxy S23 والأجهزة القابلة للطي.

وقامت شركة هواوي أيضًا بعمل رائع مع تشكيلة Mate 60 في الصين. وكان نمو السوق المتميز مدفوعًا بالمبيعات في الصين وأوروبا الغربية والهند ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كشفت Counterpoint Research ايضًا أنه من المرجح أن تشهد الصين والهند وأمريكا اللاتينية رقمًا قياسيًا جديدًا لمبيعات السوق المتميزة، حيث تعد الهند السوق الأسرع نموًا على مستوى العالم.

ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى قطاع الأجهزة فائقة الجودة، وهي الأجهزة التي تبلغ تكلفتها 1000 دولار أو أكثر.

تشير التوقعات في المستقبل القريب إلى استمرار هذا الاتجاه وأن تتفوق الأجهزة المتميزة على سوق الهواتف الذكية بشكل عام.

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