تكنولوجيا: جهاز LG DukeBox يضع أنبوب صوتي خلف شاشة OLED شفافة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر جهاز DukeBox بمثابة مكبر صوت ذكي للأشخاص الذين يريدون تصميمًا أكثر أناقة. وعلى الرغم من أنه يذكرنا بصناديق الموسيقى القديمة، إلا أن هذا الجهاز لا يقتصر على الموسيقى فقط، حيث ان لديه خيار تشغيل محتوى مثل الأفلام أو حتى إنشاء “مدفأة” مع الأنابيب.

تدعي الشركة أن منطقة المختبرات الخاصة بها في حدث CES 2024 ستكون ضعف مساحة العام الماضي. وتتضمن إعلانات LG CES 2024 الأخرى روبوتًا ثنائي الساقين يعمل بالذكاء الاصطناعي، وأجهزة حواسب محمولة مزودة بميزات الذكاء الاصطناعي، وجهاز CineBeam Qube بدقة 4K مع صور بدقة 3840 × 2160.

على الرغم من أن LG تخطط لعقد مؤتمر صحفي لحدث CES 2024، إلا أن الشركة لديها نمط للإعلان عن العديد من منتجاتها في الأيام والأسابيع التي تسبق حدث CES.

لا يوجد حاليًا تاريخ إصدار أو سعر لجهاز DukeBox أو CineBeam Qube. ومن المرجح أن تقوم LG بإصدار المزيد من المعلومات حول هذه المنتجات وغيرها من المنتجات الجديدة خلال حدث CES.

المصدر

اعلان





