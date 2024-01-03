تكنولوجيا: هواوي تتقدم بإيرادات تبلغ 98 مليار دولار متحدية الضغوط العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة هواوي قد نجت من العواصف الأخيرة بقوة وتفاؤل. لقد كان هذا هو الشعور الذي عبر عنه Ken Hu، الرئيس المناوب لشركة هواوي، في رسالته بمناسبة العام الجديد مع بداية عام 2024.

ففي عام 2023، وعلى الرغم من التحديات المستمرة، أظهرت هواوي مرونة ملحوظة، وتوقعت أن تعلن عن إيرادات تبلغ حوالي 98 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق. ويعكس هذا الإنجاز جهود هواوي المستمرة وتركيزها الاستراتيجي علىالنمو المطرد على المدى الطويل.

لم تكن رحلة هواوي سهلة، خاصة في ظل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. ومع ذلك، تمكنت الشركة من الحفاظ على زخمها، لا سيما في مجالات الأجهزة والحوسبة السحابية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويؤكد هذا التقدم قدرة هواوي على التكيف والابتكار في مشهد تكنولوجي سريع التطور. يكمن أحد المجالات الرئيسية لنمو هواوي المستقبلي في مساعدة التحول الرقمي عبر الصناعات.

ومن خلال أعمالها التجارية، تهدف هواوي إلى دعم عملائها بشكل أكثر فعالية، وتعزيز حركة البيانات، وتقديم خدمات جديدة، وتطوير قدرات الشبكة.

تصدر قطاع الأجهزة في هواوي أيضًا عناوين الأخبار في عام 2023، لا سيما مع إطلاق الهواتف التي يشاع أنها تحتوي على ميزات تشبه شبكات الجيل الخامس 5G. ويؤكد هذا الضجيج على التزام الشركة بالتقدم التكنولوجي.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط هواوي لتعزيز تطوير التطبيقات لنظام التشغيل HarmonyOS الخاص بها من خلال التعاون الاستراتيجي، مما يشير إلى التحرك نحو إنشاء نظام بيئي أكثر تكاملاً.

تعتبر الأعمال السحابية لشركة هواوي، والتي توصف بأنها العمود الفقري الرقمي للشركة، نقطة محورية أخرى. يعكس هذا التركيز على الحوسبة السحابية اتجاهًا أوسع للصناعة حيث تلعب الخدمات السحابية دورًا محوريًا في التحول الرقمي.

يعترف Ken Hu بالتحديات الماضية لكنه يؤكد على أهمية البقاء على الأرض. وتشير كلماته إلى أن الطريق إلى الأمام بالنسبة لشركة هواوي يتعلق بالتقدم المطرد وعدم التأثر بالضغوط أو الثناء.

بالنسبة لشركة هواوي، يبدو أن المستقبل يدور حول تحقيق التوازن بين المرونة والابتكار، وضمان التقدم المطرد حتى في ظل التحديات العالمية.

المصدر

اعلان





