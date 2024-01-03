شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعيد العناوين الرئيسية إلى X مع لمسة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Elon Musk في وقت سابق أن العناوين الرئيسية للروابط المشتركة على X (المعروفة سابقًا باسم Twitter) من المقرر أن تعود، وعادت العناوين الرئيسية بالفعل، وفقاً لموقع indiatoday.

كشف Elon Musk عن قراره بإزالة العناوين الرئيسية من روابط المقالات التي تمت مشاركتها على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) العام الماضي، وكان قطب التكنولوجيا يعتقد أن هذا من شأنه تحسين القيمة الجمالية لكل منشور، وفي أكتوبر، حيث اختفت العناوين الرئيسية من المنصة تمامًا، وبدلاً من ذلك، عندما تقوم بمشاركة رابط، بدأت صورته فقط في الظهور، بالضغط على هذه الصورة يقودك إلى المصدر، وبحسب ما ورد بدأت العناوين الرئيسية تعود إلى X، حيث يُظهر تقرير صادر عن The Verge أن العناوين الرئيسية عادت الآن إلى X ولكن مع تطور، وهي لا تظهر في مربع أبيض منفصل مثل الماضي.

يشير التقرير إلى أن العناوين الرئيسية قد عادت إلى X ولكنها بخط أصغر، باللون الأبيض، كتراكب على صورة الرابط، وهذا مشابه للطريقة التي كان X يعرض بها الروابط حتى الآن، وتعرض كل صورة تحتوي على رابط اسم موقع الويب المصدر في أسفل اليسار.

وفي تغريدة له في نوفمبر 2023، قال ماسك إن العناوين الرئيسية ستعود إلى X قريبًا، ومع ذلك، هذه المرة، ستظهر كتراكب على الصورة.

تحدث تقرير فورتشن في أغسطس عن قرار ماسك بإزالة العناوين الرئيسية، وذكر التقرير أن فكرة " ماسك " هي المضي قدمًا في التغيير، وقال مصدر للنشر إن السبب وراء هذا التغيير يبدو أنه تقليل المساحة الرأسية التي تشغلها التغريدة على شاشة المستخدم، سيسمح هذا بتناسب المزيد من المنشورات ضمن المخطط الزمني الذي يراه المستخدمون على شاشاتهم.

وفي تغريدة في نفس الوقت تقريبًا، شجع ماسك الصحفيين أيضًا على النشر مباشرة على المنصة للحصول على "مزيد من الحرية ودخل أعلى".