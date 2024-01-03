تكنولوجيا: تيسلا تحقق شحنات قياسية في عام 2023 متجاوزة الأهداف رغم التحديات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة تيسلا عن أداء ممتاز في عام 2023، حيث وصلت عمليات التسليم إلى 1.81 مليون سيارة كهربائية، وهو ما يتجاوز قليلاً هدفها الأولي البالغ 1.8 مليون المحدد في بداية العام.

وقد تم التأكيد على هذا النجاح من خلال الربع الرابع القوي، حيث قامت تيسلا بتسليم ما يقرب من 483200 سيارة، مما ساهم في عمليات التسليم العالمية لـ 484507 وحدة.

وكانت هذه النهاية القوية حاسمة، مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض المؤقت في عمليات التسليم في الربع الثالث بسبب إغلاق المصانع.

يمكن أن يُعزى نجاح تيسلا في عام 2023 إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك قاعدة المعجبين المخصصة، والمتبنين الأوائل للذكاء التكنولوجي، والتحركات الإستراتيجية لقيادة الشركة.

وكان للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، وهو شخصية رئيسية في نجاح الشركة، دور فعال في خلق متابعين متحمسين. ومع ذلك، وإدراكًا للحاجة إلى النمو المستدام، تتطلع تيسلا الآن إلى جذب أوسع للمشترين العاديين للمرحلة التالية من التوسع.

وحددت الشركة هدفًا طموحًا يتمثل في تسليم 1.8 مليون سيارة في عام 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق ولكنه لايزال متخلفًا عن المنافسين مثل تويوتا وجنرال موتورز.

ظهرت تحديات في الوصول إلى المشترين العاديين الذين يعطون الأولوية لعوامل مثل السعر وسهولة الاستخدام. وأدت المخاوف بشأن التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والسلامة، والبنية التحتية للشحن إلى زيادة تعقيد استراتيجية التوسع في تيسلا.

وقد حدث أحد التغييرات الملحوظة في مشهد السوق في الأول من يناير، حيث كان من المتوقع أن تخسر بعض سيارات تيسلا كامل الائتمان الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية البالغ 7500 دولار بسبب قواعد مصادر مكونات البطارية الأكثر صرامة من الصين.

وعلى الرغم من ذلك، اتخذت شركة تيسلا خطوات مهمة لدخول السوق الشامل من خلال خفض الأسعار عبر تشكيلتها، خاصة في الصين، حيث تشتد المنافسة.

وواجه طرح Cybertruck، أحدث سيارات تيسلا، تأخيرات في الوصول إلى حجم الإنتاج، ومن المتوقع أن تكون الربحية على بعد عام على الأقل.

ومع ذلك، أكد المدير المالي فايبهاف تانيجا على الحاجة إلى استهداف المجموعة التالية من مستخدمي السيارات الكهربائية، مما يشير إلى الالتزام بالنمو على المدى الطويل.

أثار المحللون مخاوف بشأن مجموعة منتجات تيسلا القديمة وزيادة المنافسة في مجال السيارات الكهربائية، مما قد يمثل تحديًا لنمو المبيعات في المستقبل. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن شركة تيسلا لا تزال في وضع جيد في سوق السياراتالكهربائية العالمية إلى جانب شركة BYD.

ومن حيث الأداء المالي، بلغ إنتاج تيسلا لهذا العام حوالي 1.85 مليون سيارة، مما يعكس نموًا بنسبة 35٪ على أساس سنوي. وصلت عمليات تسليم Model 3 و Model Y في الربع الرابع إلى 461,538 وحدة، مع وصول أرقام الإنتاج لهذه الطرازات إلى 476,777.

وبينما تستعد شركة تيسلا للإبلاغ عن هوامش أرباح السيارات للربع الرابع في 24 يناير، تتجه كل الأنظار نحو توقعات الشركة لعام 2024.

الإجماع على تسليمات عام 2024 هو 2.17 مليون وحدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بأرقام عام 2023 المعلن عنها.

ومع التعزيزات المحتملة للمبيعات مثل Model 3 المجدد، والإصدار الجديد من Model Y، والجهود التسويقية الموسعة، يبدو أن تيسلا مستعدة لمواصلة مسارها كلاعب رئيسي في سوق السيارات الكهربائية العالمية.

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