تكنولوجيا: Asus تكشف عن فارة الألعاب Asus Tianxuan Mini بميزة دعم 100 مليون نقرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Asus اليوم عن فارة الألعاب Asus Tianxuan Mini التي تدعم حتى 100 نقرة، والتي تتوفر في السوق الصيني بسعر 42 دولار.

تتميز فارة الألعاب الجديدة Tianxuan Mini بتصميم صغير الحجم، وبناء خفيف بوزن 65 جرام، كما تتميز فارة الألعاب بأبعاد 115 في 63.4 في 37.5مم.

وتقدم Asus فارة Tianxuan Mini المخصصة للألعاب باثنان من إختيارات في الألوان هما الفضي والأزرق السماوي.

كما تضم الفارة مستشعر عالي الجودة للألعاب الإلكترونية، أيضاً تتميز الفارة بدقة تبلغ 12000 نقطة لكل إنش، كما تصل في أقصى تسارع إلى 35 جرام، بسرعة قصوى 300 IPS.

وتتميز الفارة بعدد 4 من DPI التي تم إعدادها بشكل مسبق والتي تشمل (400، 800، 1600، و3200)، وتضم الفارة عدد 6 من الأزرار القابلة للبرمجة، لذا تدعم الفارة نطاق واسع من أنماط الألعاب.

أيضاً تأتي فارة Asus Tianxuan Mini بنظام للإتصال يشمل منفذ USB C، و2.4G، وإختيار للإتصال عبر البلوتوث، لذا يمكن أن تتكيف الفارة مع الإعدادات المختلفة للألعاب.

ويمكن لبطارية فارة الألعاب اللاسلكية أن تدعم إستمرار عمل الفارة حتى 134 ساعة من التشغيل، لخفض فرص إنقطاع الشحن في جلسات الألعاب.

كما تدعم الفارة إضاءة في شعار Tianxuan بمؤثرات تفاعلية تدعم AuraSync للتزامن مع الألعاب بتصميم مخصص، ويمكن لبرنامج “Asus Armoury Crate” أن يدعم التخصيص أعلى للإضاءة.

أيضاً تضم الفارة عجلة تمرير وأزرار جانبية، كما تأتي بوسائد في الجزء السفلي مصممة بنسبة 100% من PTFE Teflon لتعزيز الحركة السلسة، وتتوفر الفارة في السوق الصيني في 9 من يناير بسعر 42 دولار.

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