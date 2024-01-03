تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق سلسلة Redmi Note 13 للأسواق العالمية في 15 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 13 للأسواق العالمية في حدث يعقد في 15 من يناير الجاري.

كانت العملاق الصيني شاومي قد أطلقت سلسلة Redmi Note 13 للمرة الأولى في السوق الصيني خلال شهر سبتمبر الماضي، كما تستعد الشركة غداً لإطلاق السلسلة في السوق الهندي.

ولقد كشف إعلان تشويقي جديد عن موعد لإطلاق السلسلة التي تتضمن هواتف Redmi Note 13، وRedmi Note 13 Pro وأيضاً Redmi Note 13 Pro Plus للأسواق العالمية.

كما يؤكد الإعلان التشويقي على أن هواتف Redmi Note 13 Pro وRedmi Note 13 Pro Plus تأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 200 ميجا بيكسل.

أيضاً تتوافق الإصدارات الثلاثة في دعم شاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1220 في 2712 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.

كما تدعم شاومي هاتفي Redmi Note 13 Pro وRedmi Note 13 Pro Plus بشرائح مميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر، حيث يضم Redmi Note 13 Pro رقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 2، ويأتي Note 13 Pro Plus برقاقة معالج Dimensity 7200 Ultra، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل حول أسعار هذه الإصدارات في الأسواق العالمية.

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