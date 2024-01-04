شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إيقاف تتبع فيس بوك زياراتك لمواقع الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فيس بوك عن ميزة جديدة تسمى "سجل الارتباط" في تطبيقه للهواتف المحمولة، يتم تشغيل هذه الميزة افتراضيًا وتتيح لفيس بوك الاحتفاظ بسجل لجميع الروابط التي تنقر عليها، ليستخدم بياناتك في عرض الإعلانات المناسبة لكل شخص، ويمكن إيقاف تشغيل الميزة في بضع خطوات بسيطة، وفقاً لموقع gadgets360.

يوضح منشور علي المدونة الخاصة بفيس بوك أن Link History عبارة عن مجموعة من مواقع الويب التي تمت زيارتها على متصفح Facebook Mobile خلال آخر 30 يومًا، ولدى المستخدمين خيار تنشيط أو إلغاء تنشيط سجل الارتباط في أي وقت، عندما يتم تنشيط سجل الارتباطات، يتم تخزين الروابط التي يتم الوصول إليها داخل متصفح فيس بوك للجوال لمدة 30 يومًا، باستثناء الروابط من محادثات Messenger والتي عند تشغيل سجل الارتباطات، قد يتم نقل المعلومات من متصفح فيس بوك للجوال وتُستخدم لتعزيز الإعلانات عبر تقنيات Meta، كما هو مفصل في سياسة الخصوصية.

كيفية إيقاف تشغيل سجل الارتباط

لإيقاف تشغيل سجل الارتباط، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات البسيطة التالية:

1- افتح متصفح Facebook للجوال من خلال النقر على أي رابط داخل تطبيق Facebook.اضغط على المزيد من الإجراءات في أسفل اليمين

2- الآن، حدد إعدادات المتصفح.

3- لتعطيل سجل الارتباط، قم بتشغيل الخيار الموجود بجوار السماح بسجل الارتباط وقم بالتأكيد بالضغط على عدم السماح.

تذكر أن تعطيل سجل الارتباطات سيؤدي إلى مسح سجلك على الفور، ولن يكون من الممكن الوصول إلى الروابط التي زرتها مسبقًا، علاوة على ذلك، لن يتم حفظ سجل الارتباط أو استخدامه لتحسين الإعلانات عبر تقنيات Meta.

للتكرار، قد تستغرق عملية حذف سجل الارتباط، عند إيقاف تشغيلها، ما يصل إلى 90 يومًا، ويمكن للمستخدمين العثور على مزيد من المعلومات في سياسة الخصوصية، وتتوفر تفاصيل إضافية حول إعدادات المتصفح ليستكشفها المستخدمون.

وبينما يبدو هذا بمثابة خطوة نحو تحسين الخصوصية، إلا أنه يثير أيضًا تساؤلات، يقوم فيسبوك بتتبع النقرات على الروابط منذ سنوات، وهذه هي المرة الأولى التي يتمتع فيها المستخدمون بالرؤية والتحكم في هذا الجانب من جمع البيانات.