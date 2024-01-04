شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أسباب لعدم توفر ملخص 2023 على يوتيوب ويوتيوب ميوزيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل ملخص 2023 لمستخدميه تمامًا مثل كل عام، ويقدم لمحة عن عادات الاستماع لديهم، حيث يوفر ملخص يوتيوب ميوزيك معلومات حول التقارير السنوية مثل الفنانين المفضلين وإجمالي دقائق تشغيل الموسيقى وغيرها.

ومع ذلك، لا يستطيع بعض المستخدمين الوصول إلى ملخص يوتيوب الخاص بهم، وإذا كنت واحدًا من هؤلاء، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

طريقة الوصول إلى خلاصة يوتيوب ميوزيك 2023

للوصول إلى الملخّص في يوتيوب ميوزيك، انتقل إلى التطبيق على جهازك المحمول، وتأكد من تسجيل الدخول وحدد صورة ملفك الشخصي ثم "الملخص الخاص بك".

يعرض يوتيوب ميوزيك أفضل خمسة فنانين وأغاني وحالات مزاجية وأنواع وألبومات وقوائم تشغيل للمستخدمين، وأطول سلسلة استماع بالإضافة إلى إجمالي عدد الدقائق التي استمع إليها المستخدمون في عام 2023.

يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى الملخص الخاص بهم في تطبيق يوتيوب.

أسباب عدم حصولك على ملخص 2023

لكي يقوم يوتيوب بتخصيص الملخّص لك، هناك متطلبات أهلية معينة:

لعرض الملخّص، يحتاج المستخدمون إلى 4 ساعات على الأقل من وقت الاستماع في كل موسم للملخصات الموسمية، و10 ساعات من وقت الاستماع لملخصات نهاية العام عبر منصات يوتيوب.

لا يتوفر الملخّص للمستخدمين الذين قاموا بإعداد الحذف التلقائي للنشاط الأقدم من 3 أشهر، هذه ميزة خصوصية قدمتها Google العام الماضي ويمكنك إيقاف تشغيلها للحصول على ملخص.

إذا كان المستخدمون يستمعون إلى موسيقى مخصصة للأطفال في الغالب، فقد لا يكون Recap متاحًا لهم.

قد يكون الملخّص أيضًا غير متاح مؤقتًا إذا قام المستخدم مؤخرًا بحذف سجل المشاهدة على يوتيوب أو تعديله.

للوصول إلى صفحة Recap باستخدام جهاز محمول، يجب أن يكون لدى المستخدمين أحدث إصدار من تطبيق يوتيوب أو تطبيق يوتيوب ميوزيك مثبتًا على أجهزتهم، كذلك تحديث تطبيقك للحصول على Recap.