تكنولوجيا: ظهور ساعة Garmin الذكية الجديدة في تسريب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عثر احدى المستخدمون على موقع Reddit على وثائق رسمية للجيل الثاني من ساعة Garmin Lily الذكية الهجينة. ومن المثير للدهشة أن Garmin نشرت صورة منتج “Lily 2 Sport” على صفحة دعم يابانية.

وعلى ما يبدو، تحتفظ ساعة Lily 2 بالعديد من ملامح التصميم الموجودة بالاصدار السابق، بما في ذلك الإطار اللامع والهيكل غير اللامع.

لم تؤكد Garmin رسميًا تاريخ إصدار ساعة Lily 2 حتى الآن. ومع ذلك، أوضح تسريب في أوائل شهر شهر ديسمبر أن Lily 2 ستكون متاحة في طرازين كان يشار إليهما سابقًا باسم Lily 2 وLily 2 Classic.

لسوء الحظ، لا تكشف صفحة دعم Garmin عن الـSKU الخاص بالاصدار الموضح.

يشير اللون الابيض وحزام الساعة المصنوع من السيليكون إلى أنها واحدة من اثنين من وحدات SKU “Lily 2” التي تم تسليط الضوء عليها في تسريب الشهر الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، قام نفس التسريب بتفصيل أربعة وحدات SKU لـ Lily 2 Classic، اثنتان بأحزمة جلدية واثنتان أخريان بأشرطة من النايلون.

حاليًا، من المتوقع أن يتم بيع Garmin Lily 2 Sport و Lily 2 Classic مقابل 199.99 جنيهًا إسترلينيًا و229.99 جنيهًا إسترلينيًا على التوالي.

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