تكنولوجيا: هاتفي Reno 11 و Reno 11 Pro من OPPO قادمان إلى الهند وماليزيا في 11 يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاقهما في الصين، من المقرر أن يتم طرح هاتفي Reno11 وReno11 Pro من OPPO عالميًا في 11 يناير.

فقط ظهر صفحات خاصة بالهواتف الذكية على موقع oppo.com بالفعل والتي تؤكد انهما قادمان إلى الهند وماليزيا.

وعلى ما يبدو، ستكون هناك بعض التغيرات عن إصدارات الصين، فسوف يتميز Reno11 بتصميم جديد لإعداد الكاميرا مع عدسة واحدة في الدائرة العلوية (يبدو أن العدسة الأخرى قد انتقلت إلى الدائرة السفلية).



قد يعني هذا أن أجهزة الكاميرا مختلفة. ومع ذلك، لا تزال شركة OPPO تعلن عن الهاتفين باعتبارهما خبراء في التصوير الفوتوغرافي عن بعد، لذلك نتوقع أن تظل كاميرا البورتريه مقاس 47 ملم (2x) بدقة 32 ميجابكسل كما هي.

ستحتفظ الهواتف أيضًا بتصنيفات الشحن السريع؛ 67 واط للاصدار القياسي و80 واط SuperVOOC لإصدار Reno11 Pro.

سيتم إطلاق كلاهما مع واجهة ColorOS 14. وتدير شركة OPPO عروضًا ترويجية في كلا البلدين. حيث يوجد في الهند يانصيب حيث يمكن للأشخاص الفوز بكوبونات أو نقاط Reno11 Pro أو Enco Buds2 مجانًا. وفي ماليزيا، يمكن للمستخدمين التسجيل للحصول على خصم قدره 100 يوان صيني و“500 نقطة ترحيب مجانية“.

المصدر

اعلان





