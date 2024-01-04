شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني": تحذيرات أمنية من منتجات سامسونج وأندرويد وجوجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عدة تحذيرات أمنية بشأن منتجات سامسونج وأندرويد وجوجل، وطالب بضرورة وسرعة إجراء التحديثات الأمنية.

ونبه المركز من ثغرات تتعلق بمنتجات سامسونج، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال هذا الرابط.

كما نبه المركز من ثغرات تتعلق بمنتجات أندرويد، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال هذا الرابط.

إلى جانب ذلك حذر المركز من ثغرات تتعلق بمنتجات جوجل، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال هذا الرابط.