علوم وتكنولوجيا

"الأمن السيبراني": تحذيرات أمنية من منتجات سامسونج وأندرويد وجوجل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عدة تحذيرات أمنية بشأن منتجات سامسونج وأندرويد وجوجل، وطالب بضرورة وسرعة إجراء التحديثات الأمنية.

ونبه المركز من ثغرات تتعلق بمنتجات سامسونج، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال هذا الرابط.

كما نبه المركز من ثغرات تتعلق بمنتجات أندرويد، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال هذا الرابط.

إلى جانب ذلك حذر المركز من ثغرات تتعلق بمنتجات جوجل، وأوضح تحديث تلك الثغرات من خلال هذا الرابط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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