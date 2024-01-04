تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف ASUS ROG Phone 8 Pro تكشف عن حواف نحيفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد ASUS لإطلاق سلسلة ROG Phone 8 في 8 يناير. ومن المتوقع أن تتكون المجموعة من إصدارات قياسية وإصدارات Pro.

وقد أعطتنا العلامة التجارية بالفعل نظرة رسمية على تصميم الجهة الخلفية للهاتف القادم بالإضافة إلى بعض التفاصيل الرئيسية.

والآن، قبل الإطلاق، ظهر هاتف ROG Phone 8 Pro في مجموعة جديدة من الصور المسربة عالية الدقة. وعلى ما يبدو، يظهر هاتف ASUS ROG Phone 8 Pro بتصميم يشبه الصندوق مع زر الطاقة وأزرار مستوى الصوت على الحافة اليمنى.

يحتوي الجانب الأيسر من الإطار على منفذ USB-C إضافي. ومن الامام، يحتوي هاتف ROG Phone 8 Pro على فتحة مثقوبة من المنتصف. وتأتي الشاشة بإطارات نحيفة جدًا من جميع الجوانب مما يوفر مظهر جذاب.

سيكون لدى ASUS ROG Phone 8 Pro نفس إعداد الكاميرا المربع البارز الذي ينقطع عن الحافة اليمنى. يضم إعداد الكاميرا ثلاثة مستشعرات وتم التأكيد عن تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K.

ووفقًا للتسريبات، من المتوقع أن يحتوي إصدار Pro على شعار ROG مضاء بشكل مختلف مقارنة بالإصدار القياسي. يتكون شعار ROG الموجود على الجهاز من نقاط يمكن برمجتها بنقاط LED خاصة.

في حين يحتوي الجزء السفلي من هاتف ROG Phone 8 Pro على منفذ USB-C ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم وفتحة مكبر صوت وفتحة SIM.

لقد تم بالفعل تأكيد أن هاتف ASUS ROG Phone 8 Pro مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen 3. سيأتي الهاتف مع شهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء.

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