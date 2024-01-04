تكنولوجيا: JLab تعلن عن أول سماعة لاسلكية مميزة تدعم إلغاء الضوضاء النشطة وبسعر 80 دولار #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة JLab عن JBuds Lux ANC وهي أول السماعات اللاسلكية من الفئة المميزة التي تدعم إلغاء الضوضاء النشطة، وتتوفر بسعر 80 دولار فقط، كما قدمت الشركة سماعة JBuds ANC 3.

إستعداداً لإنطلاق فعاليات مؤتمر CES للعام 2024 كشفت JLab عن جيل جديد من السماعات اللاسلكية، الذي يتضمن سماعة لاسلكية منخفضة التكلفة.

وتقدم JLab في معرض CES هذا العام أول سماعة لاسلكية من الفئة المميزة تدعم إلغاء الضوضاء النشطة وبسعر 80 دولار فقط، ومع هذا المستوى المنخفض من التسعير إستطاعت JLab أن تقدم السماعة بعدد من المميزات التي إشتهرت بها العلامة التجارية.

حيث تأتي سماعة JBuds Lux ANC بعمر طويل للبطارية، مع ميزة الإتصال المتعدد عبر البلوتوث، مع معادل للصوتيات EQ قابل للتخصيص، ودعم الصوت المكاني، وتقنية الإقتران السريع “Google Fast Pair”، وأيضاً دعم الشحن السريع.

كما تؤكد JLab على أن سماعات JBuds Lux تأتي بنفس الحجم في محركات التشغيل 40مم، على غرار السماعات المميزة المقدمة من Bose وسوني.

أيضاً أوضحت JLab أن تكوينات السماعة تدعم ترددات بإستجابة من 20-20kHz، لذا ستقدم أفضل جودة في الصوتيات.

وفي دعم إلغاء الضوضاء النشطة تأتي سماعة JBuds Lux بقدرة إلغاء ضوضاء 25 ديسيبل، مع إختيار لتعطيل ميزة إلغاء الضوضاء، أو إستخدام وضع الشفافية، مع إمكانية تخصيص الإعدادات عبر تطبيق JLab، والذي يدعم ضبط كامل للإعدادات، أو الإختيار بين ثلاثة أنماط الصوتية التي تم إعدادها بشكل مسبق.

أيضاً تأتي سماعة JBuds Lux بميزة الصوت المكاني، ودعم تقنية البلوتوث LE، وتؤكد JLab على أن السماعة تدعم عمر شحن 40 ساعة من التشغيل مع ميزة إلغاء الضوضاء، أو 70 ساعة من التشغيل مع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء.

كما تدعم السماعة الإتصال المتعدد عبر تقنية البلوتوث 5.3، بينما تدعم تقنية الشحن السريع شحن السماعة خلال 10 دقائق لعمر شحن 4 ساعات.

وتقدم JLab السماعة بتصميم قابل للطي لسهولة التخزين، كما تأتي بوسائد مبطنة مع أدوات للتحكم في تشغيل السماعة، ومن المقرر أن تتوفر سماعة JBuds Lux ANC للحجز المسبق الآن عبر موقع الشركة، على أن تتوفر بعدد من إختيارات الألوان يشمل الأبيض، والأخضر، والرمادي، كما توفر الشركة نموذج باللون البنفسجي في شهر مارس.

ولقد كشفت JLab أيضاً عن الجيل الثالث من سماعة JBuds ANC بسعر 60 دولار، والتي تدعم عمر شحن 7 ساعات من التشغيل مع ميزة إلغاء الضوضاء، كما تقدم حافظة الشحن عدد 28 ساعة إضافية من عمر الشحن.

ومع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء يصل عمر الشحن في السماعة اللاسلكية إلى 9 ساعات للسماعة فقط، أو 33 ساعة في الحافظة.

وتتميز الحافظة بتصميم صغير الحجم على غرار الإصدارات السابقة من السلسلة، مع منفذ USB C للشحن، وتدعم السماعة التحكم باللمس للتشغيل، وإستقبال المكالمات، كما تدعم التخصيص عبر التطبيق الرسمي للشركة.

كما تأتي السماعة بميزة الإتصال المتعدد عبر البلوتوث، ويتميز تصميم سماعة JBuds ANC 3 بدعم معايير IP55 لمقاومة التعرق، مع دعم الإستجابة السريعة والإقتران السريع بتقنية Google Fast Pair.

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