شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 5% فى الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الخميس 4 يناير خسارة ملحوظة بنسبة 5%، ليصل إلي 43,070 دولارًا، جاء هذا الانخفاض بعد أن توقع تقرير صادر عن شركة الخدمات المالية المشفرة Matrixport رفض مقترحات التحويل الإلكتروني الفوري للبيتكوين من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع gadgets360.

اتبعت عملة إيثريوم البيتكوين في مسار الخسارة مع انخفاض السعر بنسبة 5.92 %، يبلغ سعر إيثريوم 2,227 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية.

سجلت غالبية العملات البديلة اليوم الخميس خسائر، وتشمل هذه العملات Tether وRipple وSolana وCardano وAvalanche وDogecoin.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 4.91 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ تقييم قطاع العملات المشفرة 1.65 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، تمكن عدد صغير من أصول العملات المشفرة الضعيفة من تحقيق مكاسب صغيرة، وتشمل هذه العملات Leo وIota وCartesi وDogefi وBitcoin Hedge.