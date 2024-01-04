تكنولوجيا: هاتف Honor Magic V2 يحصل على شهادة IMDA قبل الإطلاق العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Honor عن الهاتف الذكي Magic V2 القابل للطي في شهر يوليو من العام الماضي في الصين.

ويعد الجهاز من بين الأجهزة القابلة للطي الأكثر مبيعًا في السوق الصينية حيث تمكن من بيع حوالي 8 ملايين وحدة في حوالي 3 أشهر.

وقد أعلنت الشركة بالفعل عن خططها لإطلاق الهاتف الذكي في السوق العالمية في عام 2024. وقبل إطلاقه، ظهر الهاتف القابل للطي على موقع شهادة IMDA برقم الطراز VER-N49.

وفي حين تشير قائمة IMDA الخاصة بالهاتف إلى إطلاق محتمل في سنغافورة، إلا أن التاريخ الدقيق لا يزال غير معلوم.

ومع ذلك، أعلنت الشركة سابقًا أنه سيتم إطلاق Magic V2 في مناطق مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة وبعض أسواق أمريكا اللاتينية.

قد يتم إطلاق الهاتف أيضًا في بعض أسواق جنوب شرق آسيا. وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة Geoge Zhao أنه من المرجح أن يتم تسعير Honor Magic V2 بنفس سعر Magic VS.

للتذكير، تم سعر Magic VS المزود بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت بسعر 1599 يورو في السوق العالمية.

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