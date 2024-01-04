تكنولوجيا: Dell تكشف عن شاشة Dell UltraSharp 40 منحنية بحجم 40 إنش ودقة 5K في فعاليات #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Dell في فعاليات معرض CES هذا العام شاشة Dell UltraSharp 40 المنحنية، والتي تدعم دقة عرض 5K، مع أعلى معايير حماية العين.

تنطلق شاشة Dell UltraSharp 40 المنحنية للأسواق في شهر فبراير المقبل بسعر 2400 دولار، على أن تتضمن الشاشة Thunderbolt Hub.

وتكشف Dell عن الشاشة الجديدة في فعاليات معرض CES2024، جيث تعد هذه الشاشة الأولى بمعايير “five-star eye comfort”، وهي معايير جديدة من “TUV Rheinland” تؤكد على راحة العين، وهي نقطة التسويق الأولى للشاشات المقدمة في فعاليات المعرض هذا العام.

وتوضح Dell أن دعم الشاشات بهذه المعايير تطلب دعم الشاشات بثلاثة من المميزات تشمل معدل تحديث 120Hz لحركة إنسيابية سلسة للإطارات، كما تتضمن الشاشة مستشعر للإضاءة المحيطة لضبط سطوع الشاشة ونغمة الألوان وفقاً لظروف الإضاءة، وهي مميزات تعمل على خفض علامات إجهاد العين بنسبة 17%.

كما تدعم LG الشاشة بترقية جديدة في تقنية “ComfortView Plus” مع إضاءة LED متقدمة، لخفض الإضاءة الزرقاء بنسبة من 50 إلى 35%.

من جانب أخر لا تؤثر هذه المعايير على آداء شاشة UltraSharp 40 التي تدعم تدرج وتغطية بنسبة 99% من ألوان DCI-P3، بنطاق لوني واسع P3، ودعم إنتاج 1.07 مليار لون، كما تأتي الشاشة بمعايير VESA DisplayHDR 600، في لوحة بتقنية IPS Black، وتباين 2000:1.

وللإتصال تأتي شاشة Dell UltraSharp 40 بميزة دعم Thunderbolt 4، وإنتاج طاقة بقدرة 140W، مع دعم إتصال Ethernet بسرعة تصل إلى 2.5 جيجابت في الثانية، كما تضم الشاشة منافذ HDMI 2.1، وDisplayPort 2.1، وتؤكد Dell على أن منافذ USB-A وUSB-C الأمامية تدعم إتصال وشحن الأجهزة بسلاسة.

كما تقدم Dell شاشة UltraSharp 34 المنحنية بحجم 34 إنش والتي تأتي أيضاً بمعايير “TUV Rheinland” لراحة العين، مع لوحة بتقنية IPS Black، ودعم Thunderbolt 4 للإتصال.

وتتميز الشاشة بجودة عرض WQHD، أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل، ومن المقرر أن تتوفر الشاشات للشراء بدءاً من 27 من فبراير، على أن تتوفر UltraSharp 40 بسعر 2400 دولار، بينما تتوفر شاشة UltraSharp 34 بسعر 1020 دولار.

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