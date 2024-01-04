تكنولوجيا: LG تستعد للكشف عن شاشة OLED فائقة السرعة بمعدل تحديث 480Hz في #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم LG Display في فعاليات معرض CES هذا العام شاشة OLED للألعاب فائقة السرعة تدعم معدل تحديث 480Hz.

تستعد LG لدعم الشركات المصنعة لشاشات الألعاب بشاشة جديدة تتميز بتصميم فائق السرعة، وتقدم الشركة إصداراها الأول من هذه الشاشات في فعاليات معرض CES، حيث تأتي شاشة OLED الجديدة بحجم 27 إنش، وجودة عرض QHD أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 480Hz، ولقد أكدت LG على أن هذه الشاشة هي بداية لعصر جديد من شاشات OLED.

كما تدعم شاشة LG الجديدة إستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية، أيضاً تؤكد الشركة على أن الشاشة تأتي بتحسينات في جودة العرض، مع تقنية META التي تتضمن عدسات micro صغيرة بتصميم مصفوف، تهدف إلى تعزيز إتبعاثات الإضاءة، وخفض الإنعاكاسات الخارجية، لتقدم تصميم معتم.

أيضاً تشير LG إلى أن الشاشة تقدم أقل نسبة إنبعاثات للإضاءة الزرقاء في هذه الفئة من الشاشات بهدف خفض إجهاد العين، وتؤكد LG على خططها لإطلاق المنتجات الجديدة للأسواق في النصف الأول من 2024.

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