تكنولوجيا: جهاز GE Profile Smart Indoor Smoker للشواء يصل مقابل 1000 دولار #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد حملة Indiegogo التي جمعت أكثر من 800000 دولار من التمويل، تقدم GE Appliances جهاز للشواء الداخلي للمستخدمين في الولايات المتحدة قبل حدث CES 2024.

أطلقت الشركة على الجهاز في الأصل اسم Arden باعتباره مشروعًا لمساحة التصنيع والمصنع الصغير للشركة. والآن، يُعرف الجهاز باسم GE Profile Smart Indoor Smoker.

وعلى الرغم من تحديث التصميم إلى حد ما، تظل الفكرة الأساسية كما هي: جهاز كبير الحجم يوفر القدرة على شوي الأطعمة داخل المطبخ دون تشغيل إنذار الحريق في منزلك.

فمع جهاز بحجم ثلاجة صغيرة مدمجة، يستخدم GE Profile Smart Indoor Smoker ما يسمى بتقنية Active Smoke Filtration التي تستخدم “نظام محفز” لإنشاء دخان خشبي من الكريات ودمجه مع عنصر تسخين كهربائي.

تم تصميم إعداد تدفق الهواء لنقل “أقصى قدر من النكهة” إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة بينما تحافظ الحشيات الضيقة على الدخان بالداخل.

تقول شركة GE Appliances أن الوحدة مناسبة لجميع مستويات المهارة بفضل خمسة إعدادات مسبقة للدخان. هناك أيضًا ستة إعدادات خاصة بالطعام للأطعمة المدخنة الشهيرة مثل لحم الصدر والأضلاع وأجنحة الدجاج وسمك السلمون.

وتقول الشركة إن التخصيص المتاح على المدخن يسمح أيضًا للمستخدمين بإعداد الأطباق الجانبية والحلويات باستخدام الجهاز.

علاوةً على ذلك، تعمل ميزة Smoke and Hold على إعداد الأطعمة ثم الاحتفاظ بها في درجات حرارة آمنة للطعام لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وتقول شركة GE Appliances إن الجهاز يستخدم أيضًا جزءًا من الكريات الخشبية كشوايات خارجية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى عنصر التسخين الإضافي، وأن نظام التقاط الكريات يطفئ الكريات المستخدمة في خزان المياه.

وأخيرًا، جميع الرفوف وصواني التنقيط آمنة للاستخدام في غسالة الأطباق. وكما يوحي الاسم، هناك جانب متصل بـ GE Profile Smart Indoor Smoker. فباستخدام تطبيق GE Profile Connect+، يمكنك ضبط مستويات الدخان ومراقبة عملية الطهي حيث تشتمل الوحدة على مسبار للطعام.

وتقول الشركة إن تحديثات الميزات مثل الوصفات الإرشادية ستكون متاحة في المستقبل. علاوةً على ذلك، فإن هناك مساحة كافية لثلاثة رفوف من اللحوم التي يبلغ وزنها 14 رطلاً.

سيكون جهاز GE Profile Smart Indoor Smoker متاحًا لدى تجار التجزئة هذا الشهر مقابل 1000 دولار.

سيتم عرض الجهاز في حدث CES الأسبوع المقبل، لذا نأمل أن نلقي نظرة مبكرة ونتذوق ما يمكن أن يفعله الجهاز.

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