تكنولوجيا: مفاتيح مخصصة لبرنامج Microsoft Copilot تتوفر في أجهزة Windows 11 في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق الجيل الجديد من أجهزة Windows 11 في فعاليات معرض CES 2024 بمفتاح مخصص لبرنامج Microsoft Copilot في لوحة المفاتيح.

تقدم الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب في معرض CES هذا العام إصدارات جديدة في أجهزة الحاسب تتضمن تغيير جديد في لوحة المفاتيح، حيث تنطلق الأجهزة بمفتاح مخصص لبرنامج “Copilot”.

ويدعم مفتاح Copilot المستخدمين في تنشيط سريع لبرنامج الذكاء الإصطناعي المطور من مايكروسوفت، كما تؤكد مايكروسوفت على أن هذا التغيير السريع لجلب Copilot في أجهزة ويندوز هو نقطة تحول لدمج الذكاء الإصطناعي في أجهزة الحاسب.

كما أشارت مايكروسوفت إلى أن الأجهزة المميزة بمفتاح Copilot تنطلق في ربيع هذا العام للأسواق، على أن يتم الكشف عن عدد من هذه الأجهزة خلال فعاليات معرض CES 2024.

المصدر

اعلان





