تكنولوجيا: كوالكوم تستعد للكشف عن رقاقة Snapdragon XR2 Plus لنظارات الواقع الإفتراضي في #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة كوالكوم للكشف عن رقاقة Snapdragon XR2 Plus في معرض CES 2024، والتي تجلب تحسينات طفيفة لتعزيز آداء نظارات الواقع الإفتراضي أو الواقع المختلط.

تقدم كوالكوم إصدارها المحسن من رقاقات أجهزة الواقع الإفتراضي بشكل رسمي خلال أيام، حيث تأتي رقاقة Snapdragon XR2 + Gen 2 بتحديث لرقاقة XR2 Gen 2 التي كُشِف عنها للمرة الأولى في شهر سبتمبر.

وتستهدف رقاقة Snapdragon XR2 Plus دعم الجيل القادم من نظارات الواقع الإفتراضي أو الواقع المختلط، حيث تدعم كل شاشة بدقة عرض 4.3K، كما يمكن دمج الرقاقة مع عدد 12 كاميرة في نفس الوقت لدعم تقنية التتبع بدقة.

وتؤكد كوالكوم على أن الرقاقة ستدعم الأجهزة بنفاذية كاملة للألوان في أقل من 12 مللي ثانية، كما تدعم الرقاقة محتوى بسرعة 90 إطار في الثانية، وتأتي بآداء أسرع بنسبة 20% في المعالجة، وآداء أفضل بنسبة 15% في كرت الشاشة.

ولقد جمعت كوالكوم هذه التقنيات في شريحة واحدة لتقليص المساحة التي تشغلها الشريحة في نظارات الواقع الإفتراضي.

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