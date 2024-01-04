تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus Ace 3 بمعالج SD 8 Gen 2 وسعة 1 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت وان بلس اليوم بشكل رسمي عن هاتف OnePlus Ace 3 الذي ينطلق برقاقة Snapdragon 8 Gen 2، ويتوفر بسعة تخزين 1 تيرابايت، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

يتميز هاتف OnePlus Ace 3 بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض 1240 في 2772 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120Hz، ولقد قدمت BOE الشاشة في هذا الإصدار بسطوع 1600 nit في النمط التلقائي، والذي يصل إلى سطوع 4500 nit.

كما يأتي الهاتف بطبقة حماية من زجاج “Corning Gorilla Victus 2″، وتتضمن الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم وان بلس هذا الإصدار بمستشعر رئيسي Sony IMX890 بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق OnePlus Ace 3 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في أعلى نموذج في سعة UFS 4.0.

وينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويضم بطارية بقدرة 5500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 365 دولار بثلاثة إختيارات في الألوان بين الوردي، والأسود وأيضاً اللون الأزرق.

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