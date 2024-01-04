بعد زيادة أسعار باقات الإنترنت.. المصرية للاتصالات ترفع مصروفات تعاقدات الهاتف الأرضي

الشارقة - اميمة ياسر - قررت الشركة المصرية للاتصالات، "وي" ، زيادة مصروفات تعاقدات الخط الأرضي المنزلي، اعتبارا من الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤، بعد رفعها أسعار باقات الإنترنت الأرضي.

وبحسب موقع "مصراوي"، ارتفع إجمالي مصاريف طلب وتركيب الخط الأرضي بالضريبة والدمغة إلى 203.40 جنيهاً بدلاً من 115.03 جنيه

ولم ترفع المصرية للاتصالات مصاريف تقديم طلب لتركيب تليفون ارضي البالغ قيمتها 17.5 جنيه، بينما رفعت مصاريف التركيب من 72.5 جنيه إلى 150 جنيه بنسبة زيادة تخطت 106% ليصل إجمالي مصاريف الطلب والتركيب بدون ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة 203.40 جنيه بدلا من 115.30 جنيه.

وكانت المصرية للاتصالات، قد رفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.

وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها.

يبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

وسيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه