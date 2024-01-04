تكنولوجيا: سماعة OnePlus Buds 3 اللاسلكية تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء بقدرة 49 ديسيبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت وان بلس في المؤتمر الذي عقد اليوم في السوق الصيني عن سماعة OnePlus Buds 3 اللاسلكية، التي تدعم إلغاء الضوضاء بقدرة 49 ديسيبل.

تأتي سماعة OnePlus Buds 3 الجديدة بتصميم يحاكي سماعة Buds 2 Pro إلى حد كبير، إلا أن الإصدار الجديد يتميز بتصميم لامع أكثر، كما تتضمن سماعة Buds 3 محركات مزدوجة على غرار إصدار Pro لتجربة صوتية أفضل.

وتقدم وان بلس ميزة إلغاء الضوضاء في السماعة اللاسلكية بعدد من الأنماط تشمل إلغاء الضوضاء بقدرة 10 ديسيبل و20 ديسيبل، وأيضاً إلغاء الضوضاء بقدرة 49 ديسيبل، كما تقدم السماعة نمط ذكي تلقائي يدعم تكيف ميزة إلغاء الضوضاء وفقاً لمحيط المستخدم.

أيضاً يتميز تصميم السماعة برأس مطاطي لدعم عزل الضوضاء بكفاءة أعلى، وتدعم ساق السماعة اللاسلكية حساسية اللمس، كما تتضمن السماعة ثلاثة من الميكروفونات، وتؤكد وان بلس على أن تقنية الذكاء الإصطناعي ستدعم إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات.

وتتميز OnePlus Buds 3 بدعم معايير IP55 لمقاومة التعرق والأتربة، وتأتي السماعة بوزن 4.8 جرام، كما تضم بطارية بقدرة 58 mAh، بينما تضم حافظة الشحن بطارية بقدرة 520 mAh، وتتوفر السماعة باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأسود بسعر 63 دولار.

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