تكنولوجيا: هاتف Galaxy S24 Ultra يأتي بتحسينات عند التكبير البصري حتى 10 مرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy S24 Ultra بتحسينات في الكاميرة عند التكبير البصري حتى 10 مرات.

كشفت التسريبات السابقة على Galaxy S24 Ultra يأتي بميزة “Nightography Zoom”، كما يدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، مع دعم التكبير بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

ولقد أكدت أحدث التسريبات التي جاءت من “Ice Universe” على أن سامسونج تقدم تحسنيات في الكاميرة عند التكبير البصري 10 مرات مقارنة بهاتف S23 Ultra.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن العينات الأولى للصور التي تم إلتقاطها بكاميرة Galaxy S24 Ultra تؤكد على دقة التفاصيل والتحسينات المقدمة من سامسونج في تقنية التكبير البصري.

وتدعم سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وكاميرة telephoto بدقة 10 ميجابيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات، وكاميرة periscope بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 5 مرات.

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