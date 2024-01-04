تكنولوجيا: آبل توافق على تسوية دعوى قضائية اتهمت الشركة بمساعدة المحتالين

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة أبل على تسوية دعوى قضائية فى الولايات المتحدة، وتتهم الدعوى القضائية شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو بالسماح للمحتالين عمدًا باستغلال بطاقات الهدايا الخاصة بها وحتى الاحتفاظ بجزء من الأموال المسروقة.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء، عملت شركة Apple والمدعون مع وسيط واتفقوا على شروط التسوية المادية فى ملف تم تقديمه مؤخرًا إلى المحكمة الفيدرالية فى سان خوسيه، كاليفورنيا.

ويزعم التقرير، أن الأطراف المشاركة فى الدعوى تقوم بصياغة تسوية رسمية لتقديمها إلى قاضى المقاطعة الأمريكية إدوارد دافيلا للموافقة الأولية.

وفقا للتقرير فى عملية الاحتيال هذه، يصر المحتالون على ضحاياهم عبر الهاتف لشراء بطاقات هدايا App Store وiTunes أو بطاقات هدايا Apple Store لدفع الضرائب وفواتير المستشفيات والمرافق والكفالة وتحصيل الديون.

ثم يطلب المحتالون من الضحايا مشاركة الرموز الموجودة على ظهر البطاقات، ومع ذلك من المهم ملاحظة أن هذه البطاقات تأتى مع تحذير نصه: "لا تشارك الرمز الخاص بك مع أى شخص لا تعرفه".

وفقًا للدعوى القضائية، تقوم شركة آبل عادةً بإيداع 70% فقط من الأموال المسروقة فى الحسابات المصرفية للمحتالين وتحتفظ بنسبة 30% لنفسها كـ "عمولة".

وتزعم الدعوى القضائية أن شركة آبل تسمح "عن عمد" للمحتالين بتحويل الرموز المسروقة إلى دولارات، وتدعى أن هؤلاء الضحايا قد خسروا على الأرجح "مئات الملايين من الدولارات" فى عملية الاحتيال.

وتغطى الدعوى القضائية أى شخص فى الولايات المتحدة اشترى بطاقات هدايا قابلة للاسترداد من iTunes أو App Store بين عام 2015 و31 يوليو 2020.

لكى يصبح المستخدمون مؤهلين لمطالبات التسوية، يتعين عليهم تقديم دليل على إعطاء هذه الرموز للمحتالين بالإضافة إلى دليل على عدم تلقى المبالغ المستردة من Apple.

ورفض القاضى الأمريكى دافيلا محاولة شركة أبل رفض الدعوى فى يونيو 2022، وقال إن المدعين لديهم أدلة كافية لإثبات كيفية تنصل الشركة من مسؤوليتها، حتى بعد أن ادعى الضحايا أنهم تعرضوا للاحتيال.