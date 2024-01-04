تكنولوجيا: هاتف Honor X50 GT ينطلق بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Honor X50 GT اليوم في السوق الصيني بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وشاشة OLED، وسعر يبدأ من 309 دولار.

يتميز هاتف Honor X50 GT بشاشة OLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 120Hz، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في أعلى نموذج.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Honor X50 GT بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5800 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 35W، كما ينطلق الهاتف بواجهة MagicOS 7.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويدعم الهاتف نظام تبريد بحجم 5100مم².

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