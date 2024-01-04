تكنولوجيا: ‏MSI تحمس الجماهير بأول جهاز ألعاب محمول مع معالج Intel Core Ultra قبل حدث #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة MSI في إثارة مجموعة جديدة من المنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حين أن الشركة لم تقدم سوى ثلاث صور للجهاز حتى الآن، تشير الصورة الأولى إلى أنه جهاز محمول للألعاب، والذي تصفه الشركة بأنه “سلالة جديدة من MSI Dragon”.

وفي الوقت نفسه، تُظهر الصور الأخرى الجهة الخلفية للجهاز والحافة العلوية، والتي ستزينها MSI بشعارها وعلامتها التجارية “TRUE GAMING”.

يحتوي جهاز الألعاب المحمول غير المسمى هذا على مقبس علوي 3.5 ملم مثل العديد من أجهزة الألعاب المحمولة الحديثة. ومن ناحية أخرى، يبدو أن هناك نقش صاعقة بجوار المنفذ الآخر المثبت في الأعلى، والذي يشير عادةً إلى وجود اتصال Thunderbolt.

يمكن أن تحتوي أجهزة الألعاب المحمولة من MSI على معالج AMD Ryzen APU ووحدة Thunderbolt.

ونظرًا لأن هذا من شأنه أن يمنح الجهاز القليل من الفوائد العملية مقارنة بمنافسيه المجهزين بـ USB4، فيبدو أن MSI قد اختارت معالج Intel بدلاً من ذلك، على الأرجح جزء Meteor Lake، بسبب أداء iGPU المتفوق.

لا توجد تفاصيل أخرى عن الجهاز في الوقت الحالي، على الرغم من أن الجزء الأمامي من الجهاز يشبه تخطيط ASUS ROG Ally.

ستشارك MSI المزيد من التفاصيل حول أول جهاز محمول للألعاب في الأسبوع المقبل خلال حدث CES 2024.

المصدر

اعلان





