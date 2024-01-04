تكنولوجيا: جهاز Razer Blade 16 يأتي بشاشة OLED بمعدل تحديث 240Hz وحجم 16 إنش #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف Razer خلال فعاليات معرض CES 2024 هذا العام عن جيل جديد من أجهزة Razer Blade التي تتضمن جهاز Razer Blade 16 وهو أول جهاز يأتي بشاشة OLED بحجم 16 إنش، ومعدل تحديث 240Hz، إلى جانب جهاز Razer Blade 18.

تقدم Razer في معرض لاس فيجاس هذا العام اثنان من أجهزة الحاسب المحمول من سلسلة Razer Blade المخصصة للألعاب.

ويعد Razer Blade 16 أول جهاز من السلسلة يأتي بشاشة OLED بحجم 16 إنش، ومعدل تحديث 240Hz، كما يأتي تحديث Razer Blade 18 هذ العام بشاشة بدقة 4K ومعدل تحديث 165Hz.

ومن المقرر أن تكشف Razer لاحقاً عن سعر هذه الإصدارات، وأيضاً المواصفات الكاملة للأجهزة، ولقد أكدت الشركة على أن شاشة Razer Blade 16 بتقنية OLED طورت بالتعاون مع سامسونج، حيث تتميز الشاشة بجودة عرض QHD+، ومعدل تحديث 240Hz، كما تدعم الشاشة إستجابة سريعة عند 0.2 مللي ثانية.

أيضاً تدعم الشاشة معايير VESA ClearMR 11000، وهي معايير تعمل على قياس ضبابية الحركة عبر نسبة البيكسلات الواضحة إلى البيكسلات الباهتة، كما تدعم الشاشة تباين 1000000:1، وتأتي بمعايير “VESA DisplayHDR True Black 500” لمستويات اللون الأسود.

ويأتي تحديث Razer Blade 18 هذا العام بجودة عرض 4k، ومعدل تحديث 165Hz، بإستجابة سريعة عند 3 مللي ثانية، ودعم تقنية Nvidia G-Sync، كما تدعم تغطية لونية من DCI-P3 بنسبة 100%.

ومن المقرر أن تقدم Razer تفاصيل كاملة لمواصفات هذا الإصدار في معرض CES 2024، إلا أن الشركة أكدت على أن الأجهزة تأتي بتصميم من الألومنيوم الأحادي عالي الجودة، بأبعاد 16:10 وتشغل الشاشة نسبة 89% من هيكل الجهاز، كما تتميز الأجهزة بتصميم فائق النحافة.

أيضاً تنطلق الأجهزة بمعايير Calman Verified لدقة الألوان، حيث تم معايرة كل نموذج بشكل مستقل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في فعاليات CES 2024.

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