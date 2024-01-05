تكنولوجيا: ‏ASUS تؤكد مواصفات شاشتها الاحترافية ذات تقنية Mini LED قبل وقت قصير من إطلاقها #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ASUS أخيرًا عن توفر شاشة ProArt Display PA32UCXR، بعد أكثر من ثمانية أشهر من ظهور الشاشة لأول مرة خلال حدث NAB 2023.

ومنذ ذلك الحين، عرضت ASUS الشاشة في مؤتمر Computex 2023 في شهر مايو وبعد أربعة أشهر خلال مؤتمر IBC 2023.

ومن المفترض أن ASUS كانت تستهدف الربع الثالث من 2023 لإطلاق لشاشة ProArt Display PA32UCXR، ولكن بدلاً من ذلك، أكدت الشركة الآن أن شاشة ProArt Display PA32UCXR ستكون متاحة بحلول يناير 2024.

لسوء الحظ، لا يزال السعر غامضًا، وكذلك تاريخ الإصدار الدقي. وبدلاً من ذلك، قامت ASUS الآن بإدراج شاشة ProArt Display PA32UCXR على موقعها الإلكتروني وقدمت تفاصيل الجهاز الكاملة.

أكدت الشركة في البداية أن شاشة ProArt Display PA32UCXR تتميز بحجم 31.5 بوصة ودقة 4K IPS مع تقنية Mini LED.

على هذا النحو، تصل نسبة سطوع شاشة ProArt Display PA32UCXR إلى 1600 نتس مع تغطية مساحة ألوان DCI-P3 بنسبة 97%.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشاشة بمعدل تحديث 60 هرتز، وأوقات استجابة تبلغ 5 مللي ثانية GtG ودعم تقنيات Dolby Vision و HLG و HDR10.

علاوةً على ذلك، تأتي الشاشة مع العديد من إعدادات فيديو ProArt المسبقة، بالإضافة إلى خمسة أوضاع لدرجة حرارة اللون، وضبط جاما (1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) ومعايرة الأجهزة إلى دقة ألوان △E< 1.

تتميز شاشة ProArt Display PA32UCXR ايضًا باثنين من مكبرات الصوت بقوة 3 وات، ومنفذي Thunderbolt 4، ووصلة DisplayPort 1.4 واحدة ومنفذي HDMI 2.0.

كما قامت ASUS بتجهيز الشاشة بثلاثة منافذ USB 3.2 Gen2 Type-A ومقبس 3.5 ملم ومنفذ USB 3.2 Gen2 Type-C الذي يوفر 90 واط باستخدام بروتوكول توصيل الطاقة USB.

علاوةً على ذلك، تأتي شاشة ProArt Display PA32UCXR مزودة بحامل يدعم الإمالة (+23° ~ -5°)، والدوران (+30° ~ -30°)، والمحور (+90° ~ -90°) وتعديلات الارتفاع (0~ 100 ملم).

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