تكنولوجيا: إصدار جهاز Lenovo Xiaoxin Pro 27 2024 كمنافس لجهار iMac مع ثلاثة خيارات لمعالج Intel وشاشة 100 هرتز #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد جهاز Xiaoxin Pro 27 2024 من احدث أجهزة حواسب الكل في واحد من Lenovo، وهو جهاز تم تقديمه سابقًا مع معالج Core i7-12700H ووحدة معالجة الرسومات Arc A370M.

هذه المرة، قررت Lenovo أن تقدم الجهاز مع معالج Core i5-13420H و Core i7-13620H و Core i9-13900H، وجميع أجزاء Raptor Lake-H ذات 8 و 10 و 14 نواة على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي كافة وحدات SKU على المنافذ التالية:

– مقبس 3.5 مم

– مدخل HDMI

– منفذ HDMI 2.1 (TMDS)

– منفذ RJ45 Gigabit Ethernet

– منفذ USB 3.2 Gen2 من النوع A

– منفذين USB 2.0 من النوع A

– منفذ USB 3.2 Gen2 من النوع C

علاوةً على ذلك، يحتوي جهاز Xiaoxin Pro 27 2024 على مفتاح خصوصية مثبت على الجانب، ومحول طاقة مستطيل من Lenovo، وكاميرا ويب ومكبرات صوت تحمل علامة Harman التجارية.

تشير Lenovo أيضًا إلى أن الجهاز يستخدم ذاكرة عشوائية DDR5 وذاكرة PCIe 4.0 SSD، بالإضافة إلى اتصال Wi-Fi 6.

سوف يتميز جهاز Xiaoxin Pro 27 2024 ايضًا بشاشة IPS بحجم 27 بوصة بدقة 2560 × 1440 بكسل.

من المفترض أن توفر هذه الشاشة معدل تحديث يبلغ 100 هرتز وتغطية مساحة ألوان RGB بنسبة 99%.

يتوفر الجهاز بسعر 5999 يوان صيني (حوالي 841 دولارًا أمريكيًا) و6999 يوان صيني (حوالي 981 دولارًا أمريكيًا).

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