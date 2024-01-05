علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ‏Realme تؤكد على وجود عدسة بريسكوب مع هاتف +Realme 12 Pro القادم #CES2024

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت صفحة Realme India على منصة X أنه قد حان وقت #Periscope” مع شطب “200MP”.

ويضم هذا المنشور صفحة تشويقية توضح تفاصيل بعض مزايا امتلاك عدسة البريسكوب الفعلية بدلاً من الاعتماد على التكبير/التصغير الموجود في المستشعر من وحدة 200 ميجابكسل.

تتمثل إحدى المزايا مع عدسة بريسكوب في وضوح الصور بشكل أفضل عند مستويات التكبير العالية.


ظهر هاتف Realme 12 Pro على قاعدة بيانات TENAA مع ما يبدو أنها عدسة بريسكوب. لذا، نتوقع أن يحتوي إصدار Realme 12 Pro+ على نفس عدسة البريسكوب هذه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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