تكنولوجيا: ‏Realme تؤكد على وجود عدسة بريسكوب مع هاتف +Realme 12 Pro القادم #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت صفحة Realme India على منصة X أنه “قد حان وقت #Periscope” مع شطب “200MP”.

ويضم هذا المنشور صفحة تشويقية توضح تفاصيل بعض مزايا امتلاك عدسة البريسكوب الفعلية بدلاً من الاعتماد على التكبير/التصغير الموجود في المستشعر من وحدة 200 ميجابكسل.

تتمثل إحدى المزايا مع عدسة بريسكوب في وضوح الصور بشكل أفضل عند مستويات التكبير العالية.



ظهر هاتف Realme 12 Pro على قاعدة بيانات TENAA مع ما يبدو أنها عدسة بريسكوب. لذا، نتوقع أن يحتوي إصدار Realme 12 Pro+ على نفس عدسة البريسكوب هذه.

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