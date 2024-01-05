تكنولوجيا: كوالكوم تقدم معالج XR2 Plus Gen 2 لمشروع XR الخاص بجوجل وسامسونج #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر يناير من عام 2023، أثناء إطلاق سلسلة Galaxy S23، أعلنت سامسونج وجوجل بشكل مشترك عن شراكة لتقديم تجربة جديدة إلى مساحة XR.

وعلى الرغم من أن الشركتين لم يذكران ذلك بشكل مباشر، فمن المفترض أن تكون هذه نظارة واقع افتراضي/معزز مدعومة بنظام أندرويد. ولكن منذ ذلك الحين، لم نسمع الكثير عن المنتج الجديد.

وأخيرًا، لدينا الآن بعض الأخبار المهمة: فقد أطلقت شركة كوالكوم معالج Snapdragon XR2 Plus Gen 2 الجديد وأكدت أنه سيسمح لسامسونج وجوجل بتقديم تجارب XR رائدة.

ووفقًا لشركة كوالكوم، تعد شريحة XR2 Plus Gen 2 الآن أقوى شريحة XR على الإطلاق، حيث تتولى العرش من بعد الشريحة السابقة XR2 Gen 2.

وكانت أبرز ميزات هذه الشريحة هي دقة 4.3K لكل عين ودعم معدل التحديث 90 هرتز. وهذا من شأنه أن يسمح ببعض الصور الواضحة بشكل لا يصدق داخل النظارة الذكية.

كما تدعم XR2 Plus Gen 2 أيضًا ما يصل إلى 12 كاميرا متزامنة. سيكون هذا مفيدًا جدًا لتجارب MR (الواقع المختلط) وAR (الواقع المعزز).

وبالنظر إلى أن سامسونج وجوجل قد أعلنا بشكل مشترك عن تعاونهما في مجال XR في يناير من العام الماضي، فمن المنطقي أن نتوقع أن يصدرا إعلان آخر في هذا الوقت تقريبًا.

قد يكون هناك المزيد من الأخبار في 17 يناير عندما تطلق سامسونج سلسلة Galaxy S24.

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