تكنولوجيا: هاتف Huawei P70 سيحتوي على كاميرا محدثة فائقة الاتساع #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن شركة Genius Electronic Optical ستقوم بتزويد شركة هواوي بكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع لسلسلة P70.

لم يخوض المحلل في تفاصيل حول الأجهزة الجديدة ولكنه يقول ان هواوي تهدف إلى نمو الشحنات بنسبة 120% مع سلسلة P70 مقارنة بسلسلة P60.

يشاع أن الكاميرا فائقة الاتساع الجديدة هذه تحتوي على عدسة 1G6P فريدة من نوعها (مع زجاج واحد وستة عناصر بلاستيكية) ومستشعر من النوع 1 بوصة. وسيكون ذلك بمثابة تحديث ضخم.

تهدف هواوي إلى إحداث تأثير عالمي كبير وأكثر أهمية من خلال سلسلة P70، وذلك من خلال توفير اتصال 5G وأجهزة الاستشعار الخاصة بها.

سيكون نظام الكاميرا جزءًا كبيرًا من ذلك، وسوف يستخدم منصة XMAGE، بما في ذلك وحدة NPU المخصصة. ويقال إن الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع ستكون جزءًا رئيسيًا من الترقيات.

يتوقع Kuo أن يتم إطلاق سلسلة P70 في النصف الأول من هذا العام.

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