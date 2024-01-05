شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طفل 13 عاما تمكن من التغلب على نهاية لعبة تيتريس بعد 38 دقيقة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد تيتريس Tetris، هى واحدة من ألعاب الفيديو الأكثر شعبية واستمرارية على الإطلاق، ولها إصدارات متاحة على كل وحدة تحكم وكمبيوتر، تحتوى العديد منها على نهايات مدمجة فى أنماط القصة وما شابه، لكن الوضع اللانهائى الأصلى كان لا يهزم من جانب البشر، إلا أن طفل يبلغ من العمر 13 عامًا أول شخص استطاع التغلب على نسخة NES من لعبة Tetris.

وهذا النجاح تحقق بعد 34 عامًا من إصدار اللعبة فى الأصل فى عام 1989، كما أعلن مستخدم YouTube aGameScout، وفقا لتقرير engadget.

ولم يتمكن ويليس جيبسون المراهق من أوكلاهوما والمعروف أيضًا باسم Blue Scuti على موقع يوتيوب من الوصول إلى النهاية المصرح بها حيث لا توجد نهاية، إنما لعب اللعبة بشكل مثالى لفترة طويلة لدرجة أنه فرض شاشة أدت إلى تعطل اللعبة، عادةً ما تنتج هذه الشاشات عن خطأ تجاوز الحد الذى يحدث عندما تقوم بتسريع اللعبة بدرجة كبيرة بحيث لا يتمكن البرنامج من مواكبتها.

وحقق المراهق هذا العمل الفذ بعد 38 دقيقة من اللعب وقام بالتقاط اللحظة بالفيديو وهو أول من فعل ذلك.

وأخبر جيبسون، المعروف أيضًا باسم Blue Scudi، أحد مستخدمى YouTube أنه يهدى هذا الإنجاز لوالده الراحل الذى توفى مؤخرًا فى ديسمبر، وقال أيضًا أن جلسة اللعب كانت محمومة للغاية لدرجة أنه لم يتمكن من الشعور بأصابعه بعد ذلك.

ويعد تحقيق هذه الشاشة الأسطورية بمثابة طقوس العبور لألعاب المدرسة القديمة، إذا كنت قد شاهدت الفيلم الوثائقى King of Kong.