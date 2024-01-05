شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلاب روبوتية ترسم لوحات تجريدية تباع بـ40 ألف دولار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمضت أجنيشكا بيلات أشهرًا فى تدريس الرسم لثلاث كلاب روبوتية طورتها شركة بوسطن ديناميكس، من خلال تثبيت فرشاة الرسم فى أفواهها وتحريكها عبر لوحة قماشية كبيرة، وتحويل الطلاء إلى أشكال مجردة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، افتتحت بيلات، من بولندا، مؤخرًا معرضًا جديدًا بعنوان "Heterobota" يضم 36 لوحة مستقلة تشبه الأعمال الفنية البشرية.



لوحات روبوتية ابتكرت الروبوتات أعمالاً فنية مستوحاة من فنانين مثل أسلوب جان ميشيل باسكيات الفنى، ولوحات سى تومبلى التى تعتمد على الخط، وقد بيع بعضها بمبلغ يصل إلى 40 ألف دولار فى المزاد.

رسم روبوت وتعد بيلات فنانة مقيمة في SpaceX وتعمل مع فريق التصميم الصناعى لإنشاء لوحات تركز على مهمة الشركة لتعزيز استكشاف الفضاء. كما أنه ليس لدى SpaceX برنامج رسمى للفنانين المقيمين، لكن بيلات قالت إنها تريد العمل مع الشركة لمنح التكنولوجيا وجودا.



لوحات كلاب روبوتية وقالت لـBusiness Insider: "لقد تطلب الأمر بعض الإقناع، وإيجاد الروابط الصحيحة، وتقديم رؤية تتماشى مع مهمة استكشاف الفضاء".



لوحات الروبوتات باعت بيلات إحدى لوحات الكلاب الآلية المخصصة فى عام 2022 مقابل 40 ألف دولار فى مزاد خيرى للكلاب الأوكرانية، وآخر فى Sotheby فى عام 2021 مقابل 31500 دولار. وعلى الرغم من أن بيلات تعمل مع الروبوتات يوميًا، إلا أنها قالت لصحيفة الغارديان إنها لا تزال لا تفهمهم تمامًا، لذلك تعمل مع مهندسى بوسطن ديناميكس لتشكيل شخصيات الكلاب الآلية.

كلاب روبوتية

تستخدم بيلات والمهندسون معًا الذكاء الاصطناعى والبرمجيات والتعلم الآلى لتدريب الروبوتات وحتى استخدام باسيا كحيوان أليف بديل، وكثيرًا ما يأخذونه للتنزه حول نيويورك.