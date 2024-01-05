شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة إنشاء ملفات تعريف متعددة على فيس بوك فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح فيسبوك لمستخدميه بإنشاء ملفات تعريف متعددة مرتبطة جميعها بحساب فيسبوك رئيسى واحد، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وهنا نقول هل يمكنك إنشاء ملفات تعريف متعددة لحساب Facebook؟

نعم، يمكنك إنشاء ملفات تعريف متعددة لحساب فيسبوك، وبدأ فيسبوك فى اختبار هذه الميزة الجديدة فى عام 2022، والوظيفة متاحة حاليًا على موقع ويب سطح المكتب وفى تطبيق الهاتف المحمول. إليك ما يمكن توقعه من هذة الميزة :

1- سيسمح لك فيسبوك بإنشاء ما يصل إلى أربعة ملفات تعريف أخرى مرتبطة بحساب Facebook الرئيسى الخاص بك، وهذا يعنى أنه يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى خمسة ملفات شخصية إجمالية على Facebook: ملف شخصى واحد لحسابك الرئيسى وما يصل إلى أربعة ملفات تعريف إضافية على Facebook.

2 - تسجيل الدخول الذى تستخدمه لتسجيل الدخول إلى حسابك الرئيسى سوف يسجل دخولك إلى ملفات التعريف الإضافية الخاصة بك، بعد تسجيل الدخول إلى حسابك الرئيسى، يمكنك بعد ذلك التبديل إلى ملفات التعريف الأخرى الخاصة بك من هناك حسب الحاجة.

3 - سيكون لكل ملف تعريف إضافى اسم العرض واسم المستخدم الخاص به، وستختار هذه الأسماء وليس من الضرورى أن تتطابق مع اسمك الفعلى، لكن لا يمكنهم انتهاك قواعد فيسبوك ولا يمكنك القيام بأشياء مثل: انتحال شخصية أشخاص أو علامات تجارية أخرى، أو الانخراط فى تحريف، أو الحصول على أسماء مستخدمين "تتكون فقط من مصطلحات أو مواقع عامة".

4 - ستتمكن هذه الملفات الشخصية المساعدة أيضًا من الحصول على خلاصات خاصة بها وقوائم أصدقاء والقدرة على متابعة الصفحات والمجموعات.

5 - يمكنك إضافة أصدقاء بهذه الملفات الشخصية وضبط إعدادات الخصوصية لكل ملف تعريف.