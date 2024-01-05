تكنولوجيا: جهاز MSI TITAN 18 HX ينطلق بمعالج Core i9-14900HX وكرت الشاشة RTX 4090 في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود MSI لمعرض CES هذا العام بإصدار جديد من سلسلة أجهزة TITAN المخصصة للألعاب، حيث تقدم الشركة جهاز MSI TITAN 18 HX بمعالج Core i9-14900HX وكرت الشاشة RTX 4090.

ينطلق MSI TITAN 18 HX في فعاليات معرض CES 2024 بقوة 400W، لذا يتضمن الجهاز تكوينات تحتاج إلى طاقة أعلى لآداء فائق.

ويأتي الجهاز بشاشة Mini-LED بدقة عرض 4K وحجم 18 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، ونسبة سطوع 1000 nit، كما يدعم الجهاز معايير “VESA DisplayHDR 1000”.

كما يضم الجهاز 6 من مكبرات “Dynaudio” الصوتية، مع إضاءة RGB خلفية في لوحة مفاتيح Cherry MX، ويأتي TITAN 18 HX بالجيل 14 من معالجات إنتل من سلسلة معالجات HX، في معالج Core i9-14900HX بعدد 24 من الأنوية بسرعة 5.8 GHz.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز باثنان من النماذج على أن يتوفر النموذج الأول بكرت الشاشة GeForce RTX 4090، بينما يأتي النموذج الثاني بكرت الشاشة GeForce RTX 4080، ويأتي الجهاز بنمط 270W TDP لطاقة وحدة المعالجة وكرت الشاشة.

كما يدعم الجهاز ذاكرة عشوائية تصل إلى 128 جيجا بايت رام في أعلى نموذج في ذاكرة DDR5، ويدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 7، وسعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت، ويضم الجهاز بطارية بقدرة 99.9 Wh، ويأتي باثنان من منافذ Thunderbolt، ومن المقرر أن ينطلق MSI TITAN 18 HX للأسواق العالمية بشكل رسمي في فعاليات CES 2024.

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