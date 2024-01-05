تكنولوجيا: جهاز بنك الطاقة المحمول Sharkeek 170 اصبح متاح الآن على موقع Indiegogo للتمويل الجماعي #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Sharge الآن بحملة تمويل جماعي لبنك الطاقة المحمول Sharkeek 170 على Indiegogo. كان قد تم اضافة الجهاز في البداية على موقع Kickstarter، حيث جمع أكثر من 7000 دولار بحلول بداية شهر ديسمبر.

ووفقًا لصفحة مشروع Indiegogo، تضم الحملة حاليًا أكثر من 4000 داعم وتم جمع حوالي 759000 دولار.

يتيح لك جهاز Sharke Sharkeek 170 شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد بإجمالي طاقة تبلغ 170 واط. ويحتوي الجهاز على منفذي PD3.1 USB-C ثنائي الاتجاه بقوة 140 واط ومنفذ USB-A بقوة 30 واط.

عند استخدام كلا منفذي USB-C، يتم تقليل الطاقة إلى 100 واط و 65 واط. ومع استخدام جميع المخارج الثلاثة، توفر منافذ USB-C حوالي 65 واط، وتنخفض ​​طاقة USB-A إلى 18 واط.



يتيح لك الجهاز شحن هاتف iPhone 14 Pro ست مرات أو جهاز MacBook Pro أو ROG Ally مرة واحدة. ويتم إعادة شحن الجهاز من 0% إلى 50% خلال 20 دقيقة بحد أقصى 140 واط.

تشمل الميزات الأخرى شاشة تعرض معلومات مثل السعة المتبقية وطاقة الإخراج ووضع التيار المنخفض.

يحتوي الجهاز على حافظة شفافة على شكل منشور، ويدعم ميزة مقاومة الماء مع معيار IP66، وهو يزن 680 جرامًا ويبلغ طوله 6.5 بوصة.

من المتوقع أن يتم شحن الجهاز في شهر فبراير، حيث ستقوم الشركة بتسليمه إلى العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وهولندا وفرنسا. وقد تم بالفعل شحن المنتج إلى أكثر من 1000 داعم من حملة Kickstarter.

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